https://1prime.ru/20261029/dollar-874738929.html
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей
Расчетный курс доллара, который выступает ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 80 рублей, впервые с 3 августа, следует из данных торгов. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:40+0300
2026-10-29T09:40+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который выступает ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 80 рублей, впервые с 3 августа, следует из данных торгов. К 9.27 мск курс доллара снижается на 25 копеек относительно предыдущего закрытия - до 79,92 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.
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рынок, торги, доллар сша, валюта, курсы валют, рубль
Рынок, Торги, Доллар США, валюта, Курсы валют, рубль
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей
Внебиржевой курс доллара впервые с 3 августа опустился ниже 80 рублей
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который выступает ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 80 рублей, впервые с 3 августа, следует из данных торгов.
К 9.27 мск курс доллара снижается на 25 копеек относительно предыдущего закрытия - до 79,92 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже.
Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.