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Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей

Расчетный курс доллара, который выступает ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 80 рублей, впервые с 3 августа, следует из данных торгов. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T09:40+0300

2026-10-29T09:40+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который выступает ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 80 рублей, впервые с 3 августа, следует из данных торгов. К 9.27 мск курс доллара снижается на 25 копеек относительно предыдущего закрытия - до 79,92 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, доллар сша, валюта, курсы валют, рубль