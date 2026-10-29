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DoorDash купила платформу для покупки продуктов Instacart за $17 миллиардов - 29.10.2026, ПРАЙМ
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DoorDash купила платформу для покупки продуктов Instacart за $17 миллиардов
DoorDash купила платформу для покупки продуктов Instacart за $17 миллиардов - 29.10.2026, ПРАЙМ
DoorDash купила платформу для покупки продуктов Instacart за $17 миллиардов
Американская компания в сфере доставки еды DoorDash заключила соглашение о приобретении платформы для покупки продуктов Instacart примерно за 17 миллиардов... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:43+0300
2026-10-29T15:50+0300
технологии
бизнес
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Американская компания в сфере доставки еды DoorDash заключила соглашение о приобретении платформы для покупки продуктов Instacart примерно за 17 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза DoorDash. "DoorDash, Inc и Maplebear Inc, осуществляющая деятельность Instacart, сегодня объявили о заключении окончательного соглашения, в соответствии с которым DoorDash приобретет Instacart по цене 65 долларов за каждую акцию Instacart, что соответствует рыночной стоимости компании примерно в 17 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. Отмечается, что не менее чем 75% суммы сделки будет выплачено в денежном эквиваленте, при этом акционеры Instacart смогут выбрать получение денежного вознаграждения, акций DoorDash или их комбинацию. Совет директоров Instacart единогласно одобрил соглашение. Закрытие сделки ожидается в конце 2027 года или в первой половине 2028 года. Doordash - американская компания, управляющая торговой платформой в сфере доставки еды. Основана в 2013 году, предоставляет услуги более чем в 40 странах. Instacart – технологическая компания в сфере продуктовых покупок, она сотрудничает с более чем 2200 розничными сетями.
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192
40
192
40
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технологии, бизнес
Технологии, Бизнес
15:43 29.10.2026 (обновлено: 15:50 29.10.2026)
 
DoorDash купила платформу для покупки продуктов Instacart за $17 миллиардов

DoorDash купила платформу для покупки продуктов Instacart за 17 миллиардов долларов

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Американская компания в сфере доставки еды DoorDash заключила соглашение о приобретении платформы для покупки продуктов Instacart примерно за 17 миллиардов долларов, следует из пресс-релиза DoorDash.
"DoorDash, Inc и Maplebear Inc, осуществляющая деятельность Instacart, сегодня объявили о заключении окончательного соглашения, в соответствии с которым DoorDash приобретет Instacart по цене 65 долларов за каждую акцию Instacart, что соответствует рыночной стоимости компании примерно в 17 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что не менее чем 75% суммы сделки будет выплачено в денежном эквиваленте, при этом акционеры Instacart смогут выбрать получение денежного вознаграждения, акций DoorDash или их комбинацию.
Совет директоров Instacart единогласно одобрил соглашение. Закрытие сделки ожидается в конце 2027 года или в первой половине 2028 года.
Doordash - американская компания, управляющая торговой платформой в сфере доставки еды. Основана в 2013 году, предоставляет услуги более чем в 40 странах.
Instacart – технологическая компания в сфере продуктовых покупок, она сотрудничает с более чем 2200 розничными сетями.
 
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