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ЕК отказала странам Балтии в выделении средств на защиту от дронов

ЕК отказала странам Балтии в выделении средств на защиту от дронов - 29.10.2026, ПРАЙМ

ЕК отказала странам Балтии в выделении средств на защиту от дронов

Еврокомиссия отказалась удовлетворить просьбу стран Балтии о выделении 500 миллионов евро на создание системы защиты от дронов и вместо этого рекомендовала... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T19:10+0300

2026-10-29T19:10+0300

2026-10-29T19:10+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Еврокомиссия отказалась удовлетворить просьбу стран Балтии о выделении 500 миллионов евро на создание системы защиты от дронов и вместо этого рекомендовала взять кредит, сообщила литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса. По данным LRT, министр обороны Литвы Робертас Каунас, министр обороны Эстонии Мартин Херем и министр обороны Латвии Райвис Мелнис в сентябре направили засекреченное письмо в Еврокомиссию с запросом на получение финансирования для разработки системы защиты от дронов. Страны Балтии рассчитывали, что Еврокомиссия одобрит дополнительное финансирование региональной защиты от дронов до конца текущего года и хотели объединить технологии обнаружения дронов, искусственный интеллект и средства их подавления в единую систему противовоздушной обороны. "Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сообщил, что Еврокомиссия отказала Литве, Латвии и Эстонии в предоставлении запрашиваемого дополнительного финансирования на создание системы защиты от дронов в размере 500 миллионов евро и посоветовала обратиться в фонд SAFE", - говорится в сообщении. По словам еврокомиссара, через бюджетные программы Европейского союза мало возможностей получить значительные дополнительные средства, так как текущий бюджетный период подходит к концу, остается возможность использовать дополнительные финансовые средства, предлагаемые через фонд SAFE. "В ближайшее время мы объявим новый раунд подачи заявок (в фонд SAFE - ред.), поскольку после первого раунда остался 21 миллиард евро", – приводит LRT слова Кубилюса. Программа SAFE (Security Action for Europe) - экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предусматривает предоставление до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.

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технологии, мировая экономика, балтия, литва, эстония, ес