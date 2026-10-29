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На втором Московском центральном диаметре изменят движение поездов

На втором Московском центральном диаметре изменят движение поездов - 29.10.2026, ПРАЙМ

На втором Московском центральном диаметре изменят движение поездов

Движение поездов на втором Московском центральном диаметре будет изменено 1, 4, 8, а также 14 и 15 ноября, в период изменений будут проведены работы по... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T18:38+0300

2026-10-29T18:38+0300

2026-10-29T18:38+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Движение поездов на втором Московском центральном диаметре будет изменено 1, 4, 8, а также 14 и 15 ноября, в период изменений будут проведены работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры станции "Царицыно", сообщили в столичном департаменте транспорта. "Первого, четвертого и восьмого ноября, а также 14 и 15 ноября изменится движение на D2. На Курском направлении интервалы движения в отдельные периоды будут увеличены до 25 минут. Пользуйтесь поездами, следующими по 3 и 4 пути с остановками на станциях Подольск, Остафьево и Царицыно. У некоторых поездов изменится набор остановок. Часть составов проследует укороченными маршрутами до и от станций Курская или Покровское", - говорится в Telegram-канале ведомства. В департаменте уточнили, что в период изменений специалисты РЖД проведут работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры станции "Царицыно". "Перед поездкой просим вас сверяться с расписанием на сайте перевозчика. Стройте маршруты в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт", - рекомендовали в дептрансе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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