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На втором Московском центральном диаметре изменят движение поездов - 29.10.2026, ПРАЙМ
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На втором Московском центральном диаметре изменят движение поездов
На втором Московском центральном диаметре изменят движение поездов - 29.10.2026, ПРАЙМ
На втором Московском центральном диаметре изменят движение поездов
Движение поездов на втором Московском центральном диаметре будет изменено 1, 4, 8, а также 14 и 15 ноября, в период изменений будут проведены работы по... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:38+0300
2026-10-29T18:38+0300
бизнес
россия
ржд
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Движение поездов на втором Московском центральном диаметре будет изменено 1, 4, 8, а также 14 и 15 ноября, в период изменений будут проведены работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры станции "Царицыно", сообщили в столичном департаменте транспорта. "Первого, четвертого и восьмого ноября, а также 14 и 15 ноября изменится движение на D2. На Курском направлении интервалы движения в отдельные периоды будут увеличены до 25 минут. Пользуйтесь поездами, следующими по 3 и 4 пути с остановками на станциях Подольск, Остафьево и Царицыно. У некоторых поездов изменится набор остановок. Часть составов проследует укороченными маршрутами до и от станций Курская или Покровское", - говорится в Telegram-канале ведомства. В департаменте уточнили, что в период изменений специалисты РЖД проведут работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры станции "Царицыно". "Перед поездкой просим вас сверяться с расписанием на сайте перевозчика. Стройте маршруты в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт", - рекомендовали в дептрансе.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
18:38 29.10.2026
 
На втором Московском центральном диаметре изменят движение поездов

Дептранс Москвы: на втором Московском центральном диаметре изменят движение поездов

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Движение поездов на втором Московском центральном диаметре будет изменено 1, 4, 8, а также 14 и 15 ноября, в период изменений будут проведены работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры станции "Царицыно", сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Первого, четвертого и восьмого ноября, а также 14 и 15 ноября изменится движение на D2. На Курском направлении интервалы движения в отдельные периоды будут увеличены до 25 минут. Пользуйтесь поездами, следующими по 3 и 4 пути с остановками на станциях Подольск, Остафьево и Царицыно. У некоторых поездов изменится набор остановок. Часть составов проследует укороченными маршрутами до и от станций Курская или Покровское", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В департаменте уточнили, что в период изменений специалисты РЖД проведут работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры станции "Царицыно".
"Перед поездкой просим вас сверяться с расписанием на сайте перевозчика. Стройте маршруты в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт", - рекомендовали в дептрансе.
 
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