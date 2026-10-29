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Джиган подал иск к бывшей жене, блогеру Самойловой - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Джиган подал иск к бывшей жене, блогеру Самойловой
Джиган подал иск к бывшей жене, блогеру Самойловой - 29.10.2026, ПРАЙМ
Джиган подал иск к бывшей жене, блогеру Самойловой
Рэпер Джиган (настоящее имя - Денис Устименко) подал иск к бывшей жене, блогеру Оксане Самойловой, с требованием признать отсутствующей задолженность по... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T20:46+0300
2026-10-29T20:46+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Рэпер Джиган (настоящее имя - Денис Устименко) подал иск к бывшей жене, блогеру Оксане Самойловой, с требованием признать отсутствующей задолженность по алиментам, сообщил РИА Новости адвокат артиста Сергей Жорин. Ранее агентство со ссылкой на материалы судебных приставов сообщало, что с Устименко взыскивают долг по алиментам в размере 1,737 миллиона рублей. Исполнительное производство было возбуждено 7 октября 2026 года. "Нами подано исковое заявление о признании задолженности по алиментам отсутствующей. Денис не отказывается платить алименты с 1 апреля 2026 года — с даты решения суда о расторжении брака. Желание Оксаны Самойловой взыскать с него алименты начиная с 2020 года, когда супруги жили вместе и Денис нес расходы на содержание детей, является злоупотреблением правом", - сказал собеседник агентства. По словам адвоката, алиментное соглашение было подписано в 2020 году одновременно с брачным договором. При этом супруги продолжали совместную жизнь, воспитывали детей, и Джиган оплачивал расходы на содержание семьи. Защита считает, что требование о взыскании алиментов с 2020 года фактически означает повторную оплату содержания детей за период совместного проживания. В настоящее время суд в Москве рассматривает иск об ограничении родительских прав рэпера, поданный его экс-супругой. Джиган и Самойлова развелись в апреле 2026 года после более чем 13 лет брака. У бывших супругов четверо несовершеннолетних детей.
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бизнес, москва
Бизнес, МОСКВА
20:46 29.10.2026
 
Джиган подал иск к бывшей жене, блогеру Самойловой

Рэпер Джиган подал иск к бывшей жене, блогеру Оксане Самойловой

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Рэпер Джиган (настоящее имя - Денис Устименко) подал иск к бывшей жене, блогеру Оксане Самойловой, с требованием признать отсутствующей задолженность по алиментам, сообщил РИА Новости адвокат артиста Сергей Жорин.
Ранее агентство со ссылкой на материалы судебных приставов сообщало, что с Устименко взыскивают долг по алиментам в размере 1,737 миллиона рублей. Исполнительное производство было возбуждено 7 октября 2026 года.
"Нами подано исковое заявление о признании задолженности по алиментам отсутствующей. Денис не отказывается платить алименты с 1 апреля 2026 года — с даты решения суда о расторжении брака. Желание Оксаны Самойловой взыскать с него алименты начиная с 2020 года, когда супруги жили вместе и Денис нес расходы на содержание детей, является злоупотреблением правом", - сказал собеседник агентства.
По словам адвоката, алиментное соглашение было подписано в 2020 году одновременно с брачным договором. При этом супруги продолжали совместную жизнь, воспитывали детей, и Джиган оплачивал расходы на содержание семьи. Защита считает, что требование о взыскании алиментов с 2020 года фактически означает повторную оплату содержания детей за период совместного проживания.
В настоящее время суд в Москве рассматривает иск об ограничении родительских прав рэпера, поданный его экс-супругой.
Джиган и Самойлова развелись в апреле 2026 года после более чем 13 лет брака. У бывших супругов четверо несовершеннолетних детей.
 
БизнесМОСКВА
 
 
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