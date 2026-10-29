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Эфиопия работает над созданием первой в стране атомной электростанции

Эфиопия работает над созданием первой в стране атомной электростанции - 29.10.2026, ПРАЙМ

Эфиопия работает над созданием первой в стране атомной электростанции

Эфиопия работает над созданием первой в стране атомной электростанции (АЭС), и в этом вопросе сотрудничество с Россией особенно необходимо, заявил... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:35+0300

2026-10-29T13:35+0300

2026-10-29T13:35+0300

россия

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Эфиопия работает над созданием первой в стране атомной электростанции (АЭС), и в этом вопросе сотрудничество с Россией особенно необходимо, заявил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед. "Энергетика особенно необходима в нашей работе совместно с Россией. Мы работаем над построением первой АЭС, которая будет соответствовать стандартам МАГАТЭ", - сказал он на первом пленарном заседании саммита Россия-Африка. По его словам, у Аддис-Абебы и Москвы есть планы по сотрудничеству и в других сферах, включая сельское хозяйство, медицину и образование. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, эфиопия, москва, магатэ