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Египет оценил сотрудничество с "Росатомом" на проекте АЭС "Эль-Дабаа"

Египет оценил сотрудничество с "Росатомом" на проекте АЭС "Эль-Дабаа" - 29.10.2026, ПРАЙМ

Египет оценил сотрудничество с "Росатомом" на проекте АЭС "Эль-Дабаа"

Египет ценит сотрудничество с "Росатомом" на проекте АЭС "Эль-Дабаа" в свете потребности страны в возобновляемых источниках энергии, заявила в четверг... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:51+0300

2026-10-29T11:51+0300

2026-10-29T11:58+0300

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алексей лихачев

владимир путин

аэс "эль-дабаа"

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СТАМБУЛ, 29 окт – ПРАЙМ. Египет ценит сотрудничество с "Росатомом" на проекте АЭС "Эль-Дабаа" в свете потребности страны в возобновляемых источниках энергии, заявила в четверг канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Ас-Сиси провел в четверг встречу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым на полях саммита "Россия-Африка". "Президент ас-Сиси заявил, что высоко ценит сотрудничество с "Росатомом" в строительстве АЭС "Эль-Дабаа". По его словам, этот проект важен в свете намерения Египта увеличить производство возобновляемой энергии, расширив ее долю в общей выработке электроэнергии в соответствии с потребностями страны", - говорится в полученном РИА Новости заявлении канцелярии. Каир также высоко ценит достигнутый на строительной площадке прогресс, отметили в канцелярии. Ас-Сиси заявил в среду на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о намерении страны реализовать проект атомной электростанции "Эль-Дабаа" в установленные сроки и не менять его график. Он отметил, что Египет прилагает все усилия для выполнения обязательств по платежам и рассчитывает на поддержку России для реализации проекта в срок. В июле состоялась торжественная церемония по случаю установки корпуса реактора второго энергоблока проекта "Эль-Дабаа". Россия и Египет обсуждают финансово-экономическую модель возможных двух новых энергоблоков АЭС "Эль-Дабаа", сообщил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Начало работы первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа" намечено на 2028 год. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, египет, каир, москва, абдель фаттах ас-сиси, алексей лихачев, владимир путин, аэс "эль-дабаа", росатом