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В Египте рассказали о создании с Россией системы трекинга товаров

В Египте рассказали о создании с Россией системы трекинга товаров - 29.10.2026, ПРАЙМ

В Египте рассказали о создании с Россией системы трекинга товаров

Египет и Россия занимаются созданием современной системой трекинга товаров, для этого проекта российская компания открывает свое представительство в стране,... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:09+0300

2026-10-29T12:09+0300

2026-10-29T12:20+0300

бизнес

россия

египет

африка

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Египет и Россия занимаются созданием современной системой трекинга товаров, для этого проекта российская компания открывает свое представительство в стране, заявил министр снабжения и внутренней торговли Арабской Республики Египет Шериф Фарук. Выступая на сессии "От деградации земель к устойчивому развитию: сотрудничество России и Африки в области восстановления земель и устойчивости к засухе", прошедшей на полях Третьего саммита Россия-Африка, он подчеркнул важность использования российского опыта, особенно в сфере информационных технологий и технологий в принципе. "Мы сейчас создаем современную систему трекинга, которая будет работать от производителя до потребителя. Занимается разработкой российская компания, и эта компания открывает представительство в Египте для этой системы track and trace (система позволяет контролировать и документировать путь товара на всех этапах цепочки поставок - ред.)", - сказал Фарук. По его словам, данная система, а также логистический хаб, вносят свой вклад в торговлю, и выводят ее на новый уровень. Накануне Фарук заявлял, что Египет как крупный импортер российского зерна изучает возможность создания логистического хаба для зерна и других товаров. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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бизнес, россия, египет, африка, москва