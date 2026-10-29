Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Египте рассказали о создании с Россией системы трекинга товаров - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/egipet-874750567.html
В Египте рассказали о создании с Россией системы трекинга товаров
В Египте рассказали о создании с Россией системы трекинга товаров - 29.10.2026, ПРАЙМ
В Египте рассказали о создании с Россией системы трекинга товаров
Египет и Россия занимаются созданием современной системой трекинга товаров, для этого проекта российская компания открывает свое представительство в стране,... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:09+0300
2026-10-29T12:20+0300
бизнес
россия
египет
африка
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874750567.jpg?1793265650
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Египет и Россия занимаются созданием современной системой трекинга товаров, для этого проекта российская компания открывает свое представительство в стране, заявил министр снабжения и внутренней торговли Арабской Республики Египет Шериф Фарук. Выступая на сессии "От деградации земель к устойчивому развитию: сотрудничество России и Африки в области восстановления земель и устойчивости к засухе", прошедшей на полях Третьего саммита Россия-Африка, он подчеркнул важность использования российского опыта, особенно в сфере информационных технологий и технологий в принципе. "Мы сейчас создаем современную систему трекинга, которая будет работать от производителя до потребителя. Занимается разработкой российская компания, и эта компания открывает представительство в Египте для этой системы track and trace (система позволяет контролировать и документировать путь товара на всех этапах цепочки поставок - ред.)", - сказал Фарук. По его словам, данная система, а также логистический хаб, вносят свой вклад в торговлю, и выводят ее на новый уровень. Накануне Фарук заявлял, что Египет как крупный импортер российского зерна изучает возможность создания логистического хаба для зерна и других товаров. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
египет
африка
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, египет, африка, москва
Бизнес, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, АФРИКА, МОСКВА
12:09 29.10.2026 (обновлено: 12:20 29.10.2026)
 
В Египте рассказали о создании с Россией системы трекинга товаров

Фарук: Египет и Россия создают современную систему трекинга товаров для развития торговли

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Египет и Россия занимаются созданием современной системой трекинга товаров, для этого проекта российская компания открывает свое представительство в стране, заявил министр снабжения и внутренней торговли Арабской Республики Египет Шериф Фарук.
Выступая на сессии "От деградации земель к устойчивому развитию: сотрудничество России и Африки в области восстановления земель и устойчивости к засухе", прошедшей на полях Третьего саммита Россия-Африка, он подчеркнул важность использования российского опыта, особенно в сфере информационных технологий и технологий в принципе.
"Мы сейчас создаем современную систему трекинга, которая будет работать от производителя до потребителя. Занимается разработкой российская компания, и эта компания открывает представительство в Египте для этой системы track and trace (система позволяет контролировать и документировать путь товара на всех этапах цепочки поставок - ред.)", - сказал Фарук.
По его словам, данная система, а также логистический хаб, вносят свой вклад в торговлю, и выводят ее на новый уровень.
Накануне Фарук заявлял, что Египет как крупный импортер российского зерна изучает возможность создания логистического хаба для зерна и других товаров.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
БизнесРОССИЯЕГИПЕТАФРИКАМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала