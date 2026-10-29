Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-глава "Рост-банка" обжаловал взыскание с него 37,2 миллиарда рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/eks-glava-874758709.html
Экс-глава "Рост-банка" обжаловал взыскание с него 37,2 миллиарда рублей
Экс-глава "Рост-банка" обжаловал взыскание с него 37,2 миллиарда рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ
Экс-глава "Рост-банка" обжаловал взыскание с него 37,2 миллиарда рублей
Бывший председатель правления "Рост-банка" Алексей Фарафонтов подал кассационную жалобу на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:50+0300
2026-10-29T13:50+0300
финансы
банки
бизнес
москва
рост банк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874758709.jpg?1793271057
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Бывший председатель правления "Рост-банка" Алексей Фарафонтов подал кассационную жалобу на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который взыскал с него по иску Банка России в интересах банка "Траст" убытки в пределах более 37,2 миллиарда рублей, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Одновременно Фарафонтов просит Арбитражный суд Московского округа приостановить исполнение постановления апелляционной инстанции. Решение по его ходатайству пока не вынесено. На основании судебного акта апелляционного суда банк "Траст" в августе подал заявление о банкротстве экс-банкира. Девятый арбитражный апелляционный суд в августе, рассмотрев жалобы истцов, изменил решение Арбитражного суда Москвы, который в апреле по этому иску на сумму около 283,9 миллиарда рублей взыскал чуть более 83,8 миллиарда рублей солидарно с троих ответчиков – экс-бенефициара "Рост банка" Микаила Шишханова, экс-предправления Бинбанка Александра Лукина и экс-предправления "Рост банка" Кирилла Любенцова, – а требования к Фарафонтову отклонил. Иск поступил в суд еще в 2020 году. Сначала ко взысканию заявлялись убытки, связанные с необходимостью санации "Рост банка" за счет госсредств. При первом рассмотрении Арбитражный суд Москвы в 2023 году полностью взыскал всю сумму солидарно с Шишханова и Лукина, а требования к двум другим ответчикам отклонил. Решение вступило в силу, но кассация потом отправила дело на новое рассмотрение. Суд округа отметил, что формула из закона о банкротстве, которую истцы применили для расчета убытков от санации, в данном случае неприменима, так как на момент рассматриваемых событий еще не вступила в силу. В то же время невозможность рассчитать убытки по формуле не означает, что причиненный вред не должен быть взыскан – размер убытков следует определить "с разумной степенью достоверности", отметил суд. При новом рассмотрении суд первой инстанции ориентировался на ущерб банку от 13 заведомо убыточных сделок, перечисленных в исковом заявлении. В итоге в пользу "Траста" было взыскано более 83,8 миллиарда рублей солидарно с троих ответчиков. При этом с Шишханова и Любенцова убытки взысканы в пределах более 83,8 миллиарда рублей, а с Лукина – в пределах более 73,2 миллиарда рублей. Санацию "Рост банка" с 2014 года проводил сначала Бинбанк Шишханова, а потом и сам Шишханов. Оздоровление не увенчалось успехом, и в сентябре 2017 года санация понадобилась уже не только "Рост банку", но и Бинбанку. Ею занялся уже сам ЦБ. На момент ввода временной администрации ЦБ в "Рост банк" дефицит в нем составлял порядка 400 миллиардов рублей, говорил в суде представитель банка "Траст", к которому в 2018 году был присоединен "Рост банк".
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, бизнес, москва, рост банк
Финансы, Банки, Бизнес, МОСКВА, Рост банк
13:50 29.10.2026
 
Экс-глава "Рост-банка" обжаловал взыскание с него 37,2 миллиарда рублей

Экс-глава "Рост-банка" Фарафонтов подал кассационную жалобу на решение суда

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Бывший председатель правления "Рост-банка" Алексей Фарафонтов подал кассационную жалобу на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который взыскал с него по иску Банка России в интересах банка "Траст" убытки в пределах более 37,2 миллиарда рублей, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости.
Одновременно Фарафонтов просит Арбитражный суд Московского округа приостановить исполнение постановления апелляционной инстанции. Решение по его ходатайству пока не вынесено. На основании судебного акта апелляционного суда банк "Траст" в августе подал заявление о банкротстве экс-банкира.
Девятый арбитражный апелляционный суд в августе, рассмотрев жалобы истцов, изменил решение Арбитражного суда Москвы, который в апреле по этому иску на сумму около 283,9 миллиарда рублей взыскал чуть более 83,8 миллиарда рублей солидарно с троих ответчиков – экс-бенефициара "Рост банка" Микаила Шишханова, экс-предправления Бинбанка Александра Лукина и экс-предправления "Рост банка" Кирилла Любенцова, – а требования к Фарафонтову отклонил.
Иск поступил в суд еще в 2020 году. Сначала ко взысканию заявлялись убытки, связанные с необходимостью санации "Рост банка" за счет госсредств. При первом рассмотрении Арбитражный суд Москвы в 2023 году полностью взыскал всю сумму солидарно с Шишханова и Лукина, а требования к двум другим ответчикам отклонил. Решение вступило в силу, но кассация потом отправила дело на новое рассмотрение.
Суд округа отметил, что формула из закона о банкротстве, которую истцы применили для расчета убытков от санации, в данном случае неприменима, так как на момент рассматриваемых событий еще не вступила в силу. В то же время невозможность рассчитать убытки по формуле не означает, что причиненный вред не должен быть взыскан – размер убытков следует определить "с разумной степенью достоверности", отметил суд.
При новом рассмотрении суд первой инстанции ориентировался на ущерб банку от 13 заведомо убыточных сделок, перечисленных в исковом заявлении. В итоге в пользу "Траста" было взыскано более 83,8 миллиарда рублей солидарно с троих ответчиков. При этом с Шишханова и Любенцова убытки взысканы в пределах более 83,8 миллиарда рублей, а с Лукина – в пределах более 73,2 миллиарда рублей.
Санацию "Рост банка" с 2014 года проводил сначала Бинбанк Шишханова, а потом и сам Шишханов. Оздоровление не увенчалось успехом, и в сентябре 2017 года санация понадобилась уже не только "Рост банку", но и Бинбанку. Ею занялся уже сам ЦБ. На момент ввода временной администрации ЦБ в "Рост банк" дефицит в нем составлял порядка 400 миллиардов рублей, говорил в суде представитель банка "Траст", к которому в 2018 году был присоединен "Рост банк".
 
ФинансыБанкиБизнесМОСКВАРост банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала