https://1prime.ru/20261029/eks-glava-874758709.html

Экс-глава "Рост-банка" обжаловал взыскание с него 37,2 миллиарда рублей

Экс-глава "Рост-банка" обжаловал взыскание с него 37,2 миллиарда рублей - 29.10.2026, ПРАЙМ

Экс-глава "Рост-банка" обжаловал взыскание с него 37,2 миллиарда рублей

Бывший председатель правления "Рост-банка" Алексей Фарафонтов подал кассационную жалобу на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:50+0300

2026-10-29T13:50+0300

2026-10-29T13:50+0300

финансы

банки

бизнес

москва

рост банк

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874758709.jpg?1793271057

МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Бывший председатель правления "Рост-банка" Алексей Фарафонтов подал кассационную жалобу на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который взыскал с него по иску Банка России в интересах банка "Траст" убытки в пределах более 37,2 миллиарда рублей, говорится в материалах, имеющихся у РИА Новости. Одновременно Фарафонтов просит Арбитражный суд Московского округа приостановить исполнение постановления апелляционной инстанции. Решение по его ходатайству пока не вынесено. На основании судебного акта апелляционного суда банк "Траст" в августе подал заявление о банкротстве экс-банкира. Девятый арбитражный апелляционный суд в августе, рассмотрев жалобы истцов, изменил решение Арбитражного суда Москвы, который в апреле по этому иску на сумму около 283,9 миллиарда рублей взыскал чуть более 83,8 миллиарда рублей солидарно с троих ответчиков – экс-бенефициара "Рост банка" Микаила Шишханова, экс-предправления Бинбанка Александра Лукина и экс-предправления "Рост банка" Кирилла Любенцова, – а требования к Фарафонтову отклонил. Иск поступил в суд еще в 2020 году. Сначала ко взысканию заявлялись убытки, связанные с необходимостью санации "Рост банка" за счет госсредств. При первом рассмотрении Арбитражный суд Москвы в 2023 году полностью взыскал всю сумму солидарно с Шишханова и Лукина, а требования к двум другим ответчикам отклонил. Решение вступило в силу, но кассация потом отправила дело на новое рассмотрение. Суд округа отметил, что формула из закона о банкротстве, которую истцы применили для расчета убытков от санации, в данном случае неприменима, так как на момент рассматриваемых событий еще не вступила в силу. В то же время невозможность рассчитать убытки по формуле не означает, что причиненный вред не должен быть взыскан – размер убытков следует определить "с разумной степенью достоверности", отметил суд. При новом рассмотрении суд первой инстанции ориентировался на ущерб банку от 13 заведомо убыточных сделок, перечисленных в исковом заявлении. В итоге в пользу "Траста" было взыскано более 83,8 миллиарда рублей солидарно с троих ответчиков. При этом с Шишханова и Любенцова убытки взысканы в пределах более 83,8 миллиарда рублей, а с Лукина – в пределах более 73,2 миллиарда рублей. Санацию "Рост банка" с 2014 года проводил сначала Бинбанк Шишханова, а потом и сам Шишханов. Оздоровление не увенчалось успехом, и в сентябре 2017 года санация понадобилась уже не только "Рост банку", но и Бинбанку. Ею занялся уже сам ЦБ. На момент ввода временной администрации ЦБ в "Рост банк" дефицит в нем составлял порядка 400 миллиардов рублей, говорил в суде представитель банка "Траст", к которому в 2018 году был присоединен "Рост банк".

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, бизнес, москва, рост банк