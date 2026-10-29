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Экс-премьер Молдавии прокомментировал идею продать землю под тюрьму
Экс-премьер Молдавии прокомментировал идею продать землю под тюрьму - 29.10.2026, ПРАЙМ
Экс-премьер Молдавии прокомментировал идею продать землю под тюрьму
Идея продажи государственного земельного участка, на котором расположена тюрьма №13 в центре Кишинева, для строительства там отеля может быть использована... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:03+0300
2026-10-29T15:03+0300
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КИШИНЕВ, 29 окт - ПРАЙМ. Идея продажи государственного земельного участка, на котором расположена тюрьма №13 в центре Кишинева, для строительства там отеля может быть использована окружением премьер-министра Молдавии Василия Тофана для его дискредитации, заявил бывший премьер республики, депутат парламента Василий Тарлев.
Тофан 28 октября заявил, что вместо кишиневской тюрьмы №13 лучше построить отель. Тарлев выразил возмущение предложением выставить на продажу земельный участок, на котором расположено пенитенциарное учреждение.
"Не исключаю, что это (названная идея - ред.) политическая ловушка, которую опытные чиновники из окружения премьер-министра могут использовать для его (главы правительства - ред.) дискредитации", - написал Тарлев в своем Telegram-канале.
Экс-премьер подчеркнул, что недостаток управленческого опыта нынешнего главы правительства может быть использован его окружением для продвижения сомнительных инициатив, последствия которых способны негативно отразиться на репутации премьер-министра. По мнению политика, привлечение инвестиций необходимо для развития страны, однако любые решения, связанные с госсобственностью, должны приниматься исключительно в соответствии с законом.
"Мы должны делать все возможное для привлечения как внутренних, так и иностранных инвестиций. Но заявления о намерении распродавать государственное имущество направо и налево ни к чему хорошему не приведут. Если речь идет об использовании государственных земель для инвестиционных проектов, все должно происходить прозрачно, через открытые конкурсы и аукционы, в соответствии с законом", — подчеркнул Тарлев.
Ранее минюст Молдавии признал, что здание тюрьмы №13 устарело, из-за чего многие заключенные обращаются в ЕСПЧ с жалобой на нечеловеческие условия содержания.
Идея строительства новой тюрьмы выдвигается в кабмине с 2013 года. В марте 2024 года минюст Молдавии представил проект строительства нового здания на 1050 места, проект оценили в 75,9 миллиона евро, из которых 50 миллионов евро — вклад Банка развития Совета Европы. Строительство планировали завершить к 2028 году.
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бизнес, общество , мировая экономика, молдавия, кишинев, совет европы
Бизнес, Общество , Мировая экономика, МОЛДАВИЯ, Кишинев, Совет Европы
Экс-премьер Молдавии прокомментировал идею продать землю под тюрьму
Экс-премьер Тарлев: власти Молдавии могут продать участок тюрьмы для дискредитации Тофана
КИШИНЕВ, 29 окт - ПРАЙМ. Идея продажи государственного земельного участка, на котором расположена тюрьма №13 в центре Кишинева, для строительства там отеля может быть использована окружением премьер-министра Молдавии Василия Тофана для его дискредитации, заявил бывший премьер республики, депутат парламента Василий Тарлев.
Тофан 28 октября заявил, что вместо кишиневской тюрьмы №13 лучше построить отель. Тарлев выразил возмущение предложением выставить на продажу земельный участок, на котором расположено пенитенциарное учреждение.
"Не исключаю, что это (названная идея - ред.) политическая ловушка, которую опытные чиновники из окружения премьер-министра могут использовать для его (главы правительства - ред.) дискредитации", - написал Тарлев в своем Telegram-канале.
Экс-премьер подчеркнул, что недостаток управленческого опыта нынешнего главы правительства может быть использован его окружением для продвижения сомнительных инициатив, последствия которых способны негативно отразиться на репутации премьер-министра. По мнению политика, привлечение инвестиций необходимо для развития страны, однако любые решения, связанные с госсобственностью, должны приниматься исключительно в соответствии с законом.
"Мы должны делать все возможное для привлечения как внутренних, так и иностранных инвестиций. Но заявления о намерении распродавать государственное имущество направо и налево ни к чему хорошему не приведут. Если речь идет об использовании государственных земель для инвестиционных проектов, все должно происходить прозрачно, через открытые конкурсы и аукционы, в соответствии с законом", — подчеркнул Тарлев.
Ранее минюст Молдавии признал, что здание тюрьмы №13 устарело, из-за чего многие заключенные обращаются в ЕСПЧ с жалобой на нечеловеческие условия содержания.
Идея строительства новой тюрьмы выдвигается в кабмине с 2013 года. В марте 2024 года минюст Молдавии представил проект строительства нового здания на 1050 места, проект оценили в 75,9 миллиона евро, из которых 50 миллионов евро — вклад Банка развития Совета Европы. Строительство планировали завершить к 2028 году.