https://1prime.ru/20261029/eksperty-874778544.html

Эксперты назвали причины ухода криптобирж из России

Эксперты назвали причины ухода криптобирж из России - 29.10.2026, ПРАЙМ

Эксперты назвали причины ухода криптобирж из России

Ограничение обслуживания российских пользователей международными криптобиржами связано с санкционным давлением, изменением геополитической обстановки и... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T19:23+0300

2026-10-29T19:23+0300

2026-10-29T19:27+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Ограничение обслуживания российских пользователей международными криптобиржами связано с санкционным давлением, изменением геополитической обстановки и ужесточением регуляторных требований, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Ранее о своем уходе из России и Белоруссии уже объявили криптобиржи Bitget, MEXC, KuCoin, HTX. "Решения международных криптовалютных бирж ограничить обслуживание российских пользователей связаны с комплексом факторов: санкционным давлением, изменением геополитической обстановки, ужесточением международных регуляторных требований и развитием российского законодательства", - рассказал Кирилл Комаленков из Bitbanker. Он также отмечает, что важную роль играет коммерческая составляющая. "Если российские пользователи обеспечивают сравнительно небольшую долю доходов биржи, затраты на соблюдение дополнительных требований и возможные санкционные последствия могут перевесить выгоду от их обслуживания", - пояснил он. По его словам, для международных площадок сохранение доступа к ключевым рынкам и финансовой инфраструктуре зачастую важнее присутствия в отдельных странах. "Однако нынешние ограничения необязательно означают окончательный уход", - добавил Комаленков. Он сравнил ситуацию с уходом Renault из "АвтоВАЗа" в 2022 году, когда компания предусмотрела право обратного выкупа. "Криптовалютным биржам в этом отношении потенциально проще: им не требуется восстанавливать производственные мощности. Поэтому при изменении геополитической обстановки, смягчении санкций и наличии соответствующих правовых условий зарубежные площадки вполне могут вернуться к обслуживанию российских клиентов", - заключил эксперт. Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров объясняет уход бирж тем, что многие из них работали без правового регулирования. "Требования по идентификации клиентов, безопасности хранения цифровой валюты, а также вопроса ввода и вывода средств фактически были на совести самой компании", - отметил он. По его словам, многие проекты, именующие себя криптобиржами, таковыми не являются. "В большинстве своем они выполняли роль криптообменника с более разветвленным функционалом", - считает Машаров. Он ожидает замещения иностранных компаний российскими лицензированными участниками рынка, имеющими надзор Банка России и состоящими в профильной саморегулируемой организации (СРО). "Уверен, что стандарты СРО позволят пресечь большинство известных недобросовестных практик на российском крипторынке", - резюмировал эксперт.

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россия, белоруссия, renault, автоваз, банк россии, renault duster