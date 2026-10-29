https://1prime.ru/20261029/eksport-874756294.html

Экспорт промышленной продукции из России в Африку вырос в 1,5 раза

Экспорт промышленной продукции из России в Африку вырос в 1,5 раза - 29.10.2026, ПРАЙМ

Экспорт промышленной продукции из России в Африку вырос в 1,5 раза

Экспорт промышленной продукции из России в страны Африки с 2022 по 2025 год вырос более чем в 1,5 раза и составил по итогам прошлого года 8,6 миллиарда рублей,... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:17+0300

2026-10-29T13:17+0300

2026-10-29T13:17+0300

промышленность

бизнес

африка

москва

антон алиханов

минпромторг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874756294.jpg?1793269023

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Экспорт промышленной продукции из России в страны Африки с 2022 по 2025 год вырос более чем в 1,5 раза и составил по итогам прошлого года 8,6 миллиарда рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Если говорить про Африку, то за последние четыре года наши поставки промышленной продукции выросли более чем в 1,5 раза, тем не менее, мы считаем, что сумма достаточно скромная. Мы стартовали с 5,6 миллиарда долларов в 2022 году и вышли на 8,6 миллиарда долларов по итогам прошлого года", - сказал министр на полях саммита Россия-Африка. Алиханов отметил, что такая динамика отражает укрепление торгово-экономических связей России и африканского региона, а также создает предпосылки для дальнейшего укрепления сотрудничества. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

африка

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, бизнес, африка, москва, антон алиханов, минпромторг