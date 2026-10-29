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Экспорт промышленной продукции из России в Африку вырос в 1,5 раза - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Экспорт промышленной продукции из России в Африку вырос в 1,5 раза
Экспорт промышленной продукции из России в Африку вырос в 1,5 раза - 29.10.2026, ПРАЙМ
Экспорт промышленной продукции из России в Африку вырос в 1,5 раза
Экспорт промышленной продукции из России в страны Африки с 2022 по 2025 год вырос более чем в 1,5 раза и составил по итогам прошлого года 8,6 миллиарда рублей,... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:17+0300
2026-10-29T13:17+0300
промышленность
бизнес
африка
москва
антон алиханов
минпромторг
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Экспорт промышленной продукции из России в страны Африки с 2022 по 2025 год вырос более чем в 1,5 раза и составил по итогам прошлого года 8,6 миллиарда рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Если говорить про Африку, то за последние четыре года наши поставки промышленной продукции выросли более чем в 1,5 раза, тем не менее, мы считаем, что сумма достаточно скромная. Мы стартовали с 5,6 миллиарда долларов в 2022 году и вышли на 8,6 миллиарда долларов по итогам прошлого года", - сказал министр на полях саммита Россия-Африка. Алиханов отметил, что такая динамика отражает укрепление торгово-экономических связей России и африканского региона, а также создает предпосылки для дальнейшего укрепления сотрудничества. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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промышленность, бизнес, африка, москва, антон алиханов, минпромторг
Промышленность, Бизнес, АФРИКА, МОСКВА, Антон Алиханов, Минпромторг
13:17 29.10.2026
 
Экспорт промышленной продукции из России в Африку вырос в 1,5 раза

Алиханов: экспорт промышленной продукции из России в Африку вырос в 1,5 раза

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Экспорт промышленной продукции из России в страны Африки с 2022 по 2025 год вырос более чем в 1,5 раза и составил по итогам прошлого года 8,6 миллиарда рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Если говорить про Африку, то за последние четыре года наши поставки промышленной продукции выросли более чем в 1,5 раза, тем не менее, мы считаем, что сумма достаточно скромная. Мы стартовали с 5,6 миллиарда долларов в 2022 году и вышли на 8,6 миллиарда долларов по итогам прошлого года", - сказал министр на полях саммита Россия-Африка.
Алиханов отметил, что такая динамика отражает укрепление торгово-экономических связей России и африканского региона, а также создает предпосылки для дальнейшего укрепления сотрудничества.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
ПромышленностьБизнесАФРИКАМОСКВААнтон АлихановМинпромторг
 
 
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