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Экспорт российских лекарств в Африку в 2026 году вырос на 28% - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Экспорт российских лекарств в Африку в 2026 году вырос на 28%
Экспорт российских лекарств в Африку в 2026 году вырос на 28% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Экспорт российских лекарств в Африку в 2026 году вырос на 28%
Экспорт российских лекарств в Африку в январе-августе 2026 года вырос на 28% в годовом выражении, а по итогам 2025 года - более чем на 50%, сообщил глава... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:54+0300
2026-10-29T13:54+0300
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россия
африка
алжир
танзания
антон алиханов
минпромторг
биокад
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Экспорт российских лекарств в Африку в январе-августе 2026 года вырос на 28% в годовом выражении, а по итогам 2025 года - более чем на 50%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках саммита Россия - Африка. "В прошлом году экспорт российских лекарственных препаратов в Африку вырос более чем наполовину. За восемь месяцев этого года мы видим рост по сравнению с прошлым годом еще на 28%", - сказал министр. Он отметил, что хоть в абсолютном выражении объемы поставок и небольшие, но динамика неплохая и свидетельствует о наличии неудовлетворенного спроса на данную категорию товаров на континенте. Алиханов пояснил, что Россия понимает желание африканских коллег развивать собственное производство лекарств, поэтому российские компании ставят в приоритете локализацию производства на тех рынках, куда они выходят пока только с готовой продукцией. Среди таких компаний министр назвал "Биокад", которая в Алжире производит первичную упаковку онкопрепаратов и планирует расширять линейку лекарств, и "Рапид био", которая в ближайшие три месяца запустит хаб по производству тестов на гепатиты, ВИЧ и грипп в Танзании. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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бизнес, россия, африка, алжир, танзания, антон алиханов, минпромторг, биокад
Бизнес, РОССИЯ, АФРИКА, АЛЖИР, ТАНЗАНИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, Биокад
13:54 29.10.2026
 
Экспорт российских лекарств в Африку в 2026 году вырос на 28%

Алиханов: экспорт российских лекарств в Африку в январе-августе вырос на 28%

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Экспорт российских лекарств в Африку в январе-августе 2026 года вырос на 28% в годовом выражении, а по итогам 2025 года - более чем на 50%, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках саммита Россия - Африка.
"В прошлом году экспорт российских лекарственных препаратов в Африку вырос более чем наполовину. За восемь месяцев этого года мы видим рост по сравнению с прошлым годом еще на 28%", - сказал министр.
Он отметил, что хоть в абсолютном выражении объемы поставок и небольшие, но динамика неплохая и свидетельствует о наличии неудовлетворенного спроса на данную категорию товаров на континенте.
Алиханов пояснил, что Россия понимает желание африканских коллег развивать собственное производство лекарств, поэтому российские компании ставят в приоритете локализацию производства на тех рынках, куда они выходят пока только с готовой продукцией.
Среди таких компаний министр назвал "Биокад", которая в Алжире производит первичную упаковку онкопрепаратов и планирует расширять линейку лекарств, и "Рапид био", которая в ближайшие три месяца запустит хаб по производству тестов на гепатиты, ВИЧ и грипп в Танзании.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
БизнесРОССИЯАФРИКААЛЖИРТАНЗАНИЯАнтон АлихановМинпромторгБиокад
 
 
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