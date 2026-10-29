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Энергоотрасль ЕС призвала Брюссель признать провал энергетической политики

Энергоотрасль ЕС призвала Брюссель признать провал энергетической политики - 29.10.2026, ПРАЙМ

Энергоотрасль ЕС призвала Брюссель признать провал энергетической политики

Энергоотрасль Евросоюза призвала Брюссель признать провал проводимой энергетической политики и принять срочные меры для снижения сумм в счетах, поскольку... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:29+0300

2026-10-29T16:29+0300

2026-10-29T16:29+0300

мировая экономика

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ближний восток

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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Энергоотрасль Евросоюза призвала Брюссель признать провал проводимой энергетической политики и принять срочные меры для снижения сумм в счетах, поскольку оптовые цены на электричество с поставкой зимой выросли за год примерно вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо ассоциации Eurelectric министрам энергетики. "Счета домохозяйств растут, энергоемкие отрасли испытывают давление, а обеспокоенность доступностью энергии проявляется в демонстрациях в нескольких странах ЕС", - говорится в письме Eurelectric. Ассоциация предложила временно убрать из счетов так называемые неэнергетические расходы, включая сетевые платежи и климатические сборы, а также призвала не субсидировать газовую генерацию. По мнению отрасли, такая мера увеличила бы спрос на газ и дополнительно исказила бы европейский рынок. Цены на газ на этой неделе превысили 100 евро за мегаватт/час, показав рост более чем втрое с начала года. В Eurelectric считают, что такой скачок связан с конфликтом на Ближнем Востоке и сохраняющейся зависимостью ЕС от импортного топлива. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в четверг заявил журналистам в Люксембурге, что нынешний кризис может оказаться тяжелее кризиса 2022 года, поскольку затрагивает не только газ, но и нефть с нефтепродуктами. По его словам, в обычный почти 50 миллионов европейцев не могут нормально отапливать свои дома из-за высоких цен на энергию, а в этом году, вероятно, это число будет еще выше. Еврокомиссар отметил, что топлива на рынке в настоящий момент достаточно, однако многие жители и компании не могут позволить себе его покупку. Министры энергетики ЕС в четверг обсуждают меры поддержки потребителей, перспективы энергоснабжения предстоящей зимой и способы сдержать рост цен. Накануне представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя возможность возобновления поставок российского газа после окончания конфликта, не стала исключать такой сценарий так же как и возобновление проекта "Северные потоки". Она сослалась на сделанное ранее главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявление, что ограничения сохранятся до завершения украинского конфликта. В отношении "Северных потоков" представитель ЕК указала на частный характер проекта и отметила, что "не ей решать, будет ли этот проект в Евросоюзе". Российские власти неоднократно заявляли, что отказ европейских стран от российских энергоресурсов привел к росту издержек и ухудшению положения европейских потребителей и промышленности.

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мировая экономика, брюссель, ближний восток, люксембург, урсула фон дер ляйен, ес, bloomberg, ек