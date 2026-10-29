https://1prime.ru/20261029/energootrasl-874769065.html
Энергоотрасль ЕС призвала Брюссель признать провал энергетической политики
Энергоотрасль ЕС призвала Брюссель признать провал энергетической политики - 29.10.2026, ПРАЙМ
Энергоотрасль ЕС призвала Брюссель признать провал энергетической политики
Энергоотрасль Евросоюза призвала Брюссель признать провал проводимой энергетической политики и принять срочные меры для снижения сумм в счетах, поскольку... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:29+0300
2026-10-29T16:29+0300
2026-10-29T16:29+0300
мировая экономика
брюссель
ближний восток
люксембург
урсула фон дер ляйен
ес
bloomberg
ек
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874769065.jpg?1793280582
БРЮССЕЛЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Энергоотрасль Евросоюза призвала Брюссель признать провал проводимой энергетической политики и принять срочные меры для снижения сумм в счетах, поскольку оптовые цены на электричество с поставкой зимой выросли за год примерно вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо ассоциации Eurelectric министрам энергетики.
"Счета домохозяйств растут, энергоемкие отрасли испытывают давление, а обеспокоенность доступностью энергии проявляется в демонстрациях в нескольких странах ЕС", - говорится в письме Eurelectric.
Ассоциация предложила временно убрать из счетов так называемые неэнергетические расходы, включая сетевые платежи и климатические сборы, а также призвала не субсидировать газовую генерацию. По мнению отрасли, такая мера увеличила бы спрос на газ и дополнительно исказила бы европейский рынок.
Цены на газ на этой неделе превысили 100 евро за мегаватт/час, показав рост более чем втрое с начала года. В Eurelectric считают, что такой скачок связан с конфликтом на Ближнем Востоке и сохраняющейся зависимостью ЕС от импортного топлива.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в четверг заявил журналистам в Люксембурге, что нынешний кризис может оказаться тяжелее кризиса 2022 года, поскольку затрагивает не только газ, но и нефть с нефтепродуктами. По его словам, в обычный почти 50 миллионов европейцев не могут нормально отапливать свои дома из-за высоких цен на энергию, а в этом году, вероятно, это число будет еще выше.
Еврокомиссар отметил, что топлива на рынке в настоящий момент достаточно, однако многие жители и компании не могут позволить себе его покупку.
Министры энергетики ЕС в четверг обсуждают меры поддержки потребителей, перспективы энергоснабжения предстоящей зимой и способы сдержать рост цен.
Накануне представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя возможность возобновления поставок российского газа после окончания конфликта, не стала исключать такой сценарий так же как и возобновление проекта "Северные потоки".
Она сослалась на сделанное ранее главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявление, что ограничения сохранятся до завершения украинского конфликта. В отношении "Северных потоков" представитель ЕК указала на частный характер проекта и отметила, что "не ей решать, будет ли этот проект в Евросоюзе".
Российские власти неоднократно заявляли, что отказ европейских стран от российских энергоресурсов привел к росту издержек и ухудшению положения европейских потребителей и промышленности.
брюссель
ближний восток
люксембург
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, брюссель, ближний восток, люксембург, урсула фон дер ляйен, ес, bloomberg, ек
Мировая экономика, Брюссель, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЛЮКСЕМБУРГ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Bloomberg, ЕК
Энергоотрасль ЕС призвала Брюссель признать провал энергетической политики
Bloomberg: энергоотрасль ЕС призвала Брюссель признать провал энергетической политики
БРЮССЕЛЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Энергоотрасль Евросоюза призвала Брюссель признать провал проводимой энергетической политики и принять срочные меры для снижения сумм в счетах, поскольку оптовые цены на электричество с поставкой зимой выросли за год примерно вдвое, сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо ассоциации Eurelectric министрам энергетики.
"Счета домохозяйств растут, энергоемкие отрасли испытывают давление, а обеспокоенность доступностью энергии проявляется в демонстрациях в нескольких странах ЕС", - говорится в письме Eurelectric.
Ассоциация предложила временно убрать из счетов так называемые неэнергетические расходы, включая сетевые платежи и климатические сборы, а также призвала не субсидировать газовую генерацию. По мнению отрасли, такая мера увеличила бы спрос на газ и дополнительно исказила бы европейский рынок.
Цены на газ на этой неделе превысили 100 евро за мегаватт/час, показав рост более чем втрое с начала года. В Eurelectric считают, что такой скачок связан с конфликтом на Ближнем Востоке и сохраняющейся зависимостью ЕС от импортного топлива.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в четверг заявил журналистам в Люксембурге, что нынешний кризис может оказаться тяжелее кризиса 2022 года, поскольку затрагивает не только газ, но и нефть с нефтепродуктами. По его словам, в обычный почти 50 миллионов европейцев не могут нормально отапливать свои дома из-за высоких цен на энергию, а в этом году, вероятно, это число будет еще выше.
Еврокомиссар отметил, что топлива на рынке в настоящий момент достаточно, однако многие жители и компании не могут позволить себе его покупку.
Министры энергетики ЕС в четверг обсуждают меры поддержки потребителей, перспективы энергоснабжения предстоящей зимой и способы сдержать рост цен.
Накануне представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя возможность возобновления поставок российского газа после окончания конфликта, не стала исключать такой сценарий так же как и возобновление проекта "Северные потоки".
Она сослалась на сделанное ранее главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявление, что ограничения сохранятся до завершения украинского конфликта. В отношении "Северных потоков" представитель ЕК указала на частный характер проекта и отметила, что "не ей решать, будет ли этот проект в Евросоюзе".
Российские власти неоднократно заявляли, что отказ европейских стран от российских энергоресурсов привел к росту издержек и ухудшению положения европейских потребителей и промышленности.