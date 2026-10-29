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Equinor увеличила оценку запасов газа на месторождении в Северном море

Equinor увеличила оценку запасов газа на месторождении в Северном море - 29.10.2026, ПРАЙМ

Equinor увеличила оценку запасов газа на месторождении в Северном море

Норвежская энергетическая компания Equinor вдвое увеличила оценку запасов газа на месторождении Afrodite в Северном море, говорится в релизе компании. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:09+0300

2026-10-29T12:09+0300

2026-10-29T12:21+0300

газ

северное море

норвегия

equinor

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Норвежская энергетическая компания Equinor вдвое увеличила оценку запасов газа на месторождении Afrodite в Северном море, говорится в релизе компании. "Новая разведочная скважина на месторождении Afrodite, расположенном недалеко от месторождения Kvitebjorn, показывает, что извлекаемые объемы газа могут более чем вдвое превышать предыдущие оценки", - говорится в сообщении. Отмечается, что извлекаемые объемы газа и конденсата оцениваются, таким образом, в 77-180 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, указывает компания. При этом общий объем запасов на месторождении примерно в три раза больше, но извлечь можно лишь часть ресурсов. Месторождение Afrodite было обнаружено в 2008 году, его пласт имеет относительно низкую проницаемость, что затрудняет извлечение ресурсов. Equinor считает обнаруженные запасы коммерчески перспективными и намерена продолжить работу над возможностью реализации проекта подводной добычи с подключением к платформе Kvitebjorn. В случае реализации проекта газ может транспортироваться по существующей инфраструктуре на перерабатывающий завод Kollsnes в Ойгардене и далее на европейский рынок, добавляется в сообщении. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.

северное море

норвегия

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газ, северное море, норвегия, equinor