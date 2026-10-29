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ЕР поддержала в первом чтении проект бюджета на 2027-2029 годы - 29.10.2026, ПРАЙМ
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ЕР поддержала в первом чтении проект бюджета на 2027-2029 годы
ЕР поддержала в первом чтении проект бюджета на 2027-2029 годы - 29.10.2026, ПРАЙМ
ЕР поддержала в первом чтении проект бюджета на 2027-2029 годы
Фракция "Единой России" единогласно поддержала в первом чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы, поскольку он ориентирован на социальную поддержку... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:25+0300
2026-10-29T18:25+0300
финансы
россия
единая россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874774917.jpg?1793287538
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Фракция "Единой России" единогласно поддержала в первом чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы, поскольку он ориентирован на социальную поддержку граждан и развитие страны, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. "Важнейшие критерии бюджета для "Единой России" — его социальная направленность, соответствие целям развития страны, которые ставит президент, и финансирование народной программы, с которой партия победила на выборах. Представленный правительством документ этим критериям соответствует, поэтому наша фракция единогласно поддержала его в первом чтении", - приводятся слова Якушева на сайте партии. В бюджете, как указал секретарь Генсовета партии, предусматриваются средства на индексацию пенсий и пособий, повышение минимального размера оплаты труда и поддержку семей с детьми. "Учтены положения народной программы "Единой России" по развитию системы образования, строительству и капремонту школ и детских садов. Существенные средства закладываются на здравоохранение, лекарственное обеспечение и модернизацию первичного звена. Необходимое финансирование направят на поддержку участников специальной военной операции и их близких", - добавил он. Ко второму чтению партия внесет ряд поправок в документ, которые касаются развития территорий, расширения социальных льгот, поддержки села, рассказал Якушев.
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финансы, россия, единая россия
Финансы, РОССИЯ, Единая Россия
18:25 29.10.2026
 
ЕР поддержала в первом чтении проект бюджета на 2027-2029 годы

Фракция ЕР поддержала проект бюджета на 2027-2029 годы

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Фракция "Единой России" единогласно поддержала в первом чтении проект федерального бюджета на 2027-2029 годы, поскольку он ориентирован на социальную поддержку граждан и развитие страны, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
"Важнейшие критерии бюджета для "Единой России" — его социальная направленность, соответствие целям развития страны, которые ставит президент, и финансирование народной программы, с которой партия победила на выборах. Представленный правительством документ этим критериям соответствует, поэтому наша фракция единогласно поддержала его в первом чтении", - приводятся слова Якушева на сайте партии.
В бюджете, как указал секретарь Генсовета партии, предусматриваются средства на индексацию пенсий и пособий, повышение минимального размера оплаты труда и поддержку семей с детьми.
"Учтены положения народной программы "Единой России" по развитию системы образования, строительству и капремонту школ и детских садов. Существенные средства закладываются на здравоохранение, лекарственное обеспечение и модернизацию первичного звена. Необходимое финансирование направят на поддержку участников специальной военной операции и их близких", - добавил он.
Ко второму чтению партия внесет ряд поправок в документ, которые касаются развития территорий, расширения социальных льгот, поддержки села, рассказал Якушев.
 
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