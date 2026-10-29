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Politico: ЕС нужно найти 35 миллиардов евро на проценты за кредиты Украине - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Politico: ЕС нужно найти 35 миллиардов евро на проценты за кредиты Украине
Politico: ЕС нужно найти 35 миллиардов евро на проценты за кредиты Украине - 29.10.2026, ПРАЙМ
Politico: ЕС нужно найти 35 миллиардов евро на проценты за кредиты Украине
Евросоюзу в рамках бюджета на 2028-2034 годы нужно будет отыскать по меньшей мере 35 миллиардов евро, чтобы расплатиться по процентам за кредиты Украине,... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T10:57+0300
2026-10-29T10:57+0300
финансы
мировая экономика
украина
венгрия
чехия
ес
politico
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Евросоюзу в рамках бюджета на 2028-2034 годы нужно будет отыскать по меньшей мере 35 миллиардов евро, чтобы расплатиться по процентам за кредиты Украине, сообщает газета Politico. "ЕС нужно выплатить 35 миллиардов евро на расходы по займам в период с 2028 по 2034 годы - или 41,9 миллиарда евро, если процентные ставки вырастут на 1%", - говорится в публикации со ссылкой на документ Еврокомиссии, направленный странам евроблока. Согласно документу, источник покрытия этих расходов еще предстоит определить. Как напоминает газета, лидеры стран ЕС будут обсуждать бюджет на саммите 26-27 ноября. Издание полагает, что обсуждение выплат по процентам за кредиты Украине может оказаться тяжелым, так как Венгрия, Чехия, Словакия и Болгария не хотят участвовать в выплате процентов по будущим займам для Киева. По информации Politico, Еврокомиссия с 2014 года предоставила Украине кредиты на 171 миллиард евро. Европейские лидеры продолжают согласовывать семилетний бюджет объединения на 2028-2034 годы. Брюссель стремится завершить переговоры до конца текущего года, поскольку предстоящие в 2027 году избирательные кампании в ряде государств ЕС могут дополнительно осложнить достижение компромисса.
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финансы, мировая экономика, украина, венгрия, чехия, ес, politico
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, ВЕНГРИЯ, ЧЕХИЯ, ЕС, Politico
10:57 29.10.2026
 
Politico: ЕС нужно найти 35 миллиардов евро на проценты за кредиты Украине

Politico: ЕС нужно найти минимум 35 миллиардов евро на проценты за кредиты Украине

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Евросоюзу в рамках бюджета на 2028-2034 годы нужно будет отыскать по меньшей мере 35 миллиардов евро, чтобы расплатиться по процентам за кредиты Украине, сообщает газета Politico.
"ЕС нужно выплатить 35 миллиардов евро на расходы по займам в период с 2028 по 2034 годы - или 41,9 миллиарда евро, если процентные ставки вырастут на 1%", - говорится в публикации со ссылкой на документ Еврокомиссии, направленный странам евроблока.
Согласно документу, источник покрытия этих расходов еще предстоит определить.
Как напоминает газета, лидеры стран ЕС будут обсуждать бюджет на саммите 26-27 ноября. Издание полагает, что обсуждение выплат по процентам за кредиты Украине может оказаться тяжелым, так как Венгрия, Чехия, Словакия и Болгария не хотят участвовать в выплате процентов по будущим займам для Киева.
По информации Politico, Еврокомиссия с 2014 года предоставила Украине кредиты на 171 миллиард евро.
Европейские лидеры продолжают согласовывать семилетний бюджет объединения на 2028-2034 годы. Брюссель стремится завершить переговоры до конца текущего года, поскольку предстоящие в 2027 году избирательные кампании в ряде государств ЕС могут дополнительно осложнить достижение компромисса.
 
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАВЕНГРИЯЧЕХИЯЕСPolitico
 
 
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