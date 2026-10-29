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В ЕС заявили, что многие жители не могут позволить себе купить бензин - 29.10.2026, ПРАЙМ
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В ЕС заявили, что многие жители не могут позволить себе купить бензин
В ЕС заявили, что многие жители не могут позволить себе купить бензин - 29.10.2026, ПРАЙМ
В ЕС заявили, что многие жители не могут позволить себе купить бензин
В Евросоюзе многие жители и предприятия просто не могут позволить себе купить бензин или оплатить отопление, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T12:34+0300
2026-10-29T12:36+0300
ес
бензин
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - ПРАЙМ. В Евросоюзе многие жители и предприятия просто не могут позволить себе купить бензин или оплатить отопление, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. "Хотя сейчас это не кризис безопасности поставок, для граждан, которые не могут позволить себе купить бензин для автомобиля или отапливать свои дома, это не имеет большого значения. Если поставки есть, но люди не могут себе их позволить, ситуация остается серьезной", - сказал Йоргенсен. По его словам, высокие цены также усиливают давление на европейские компании и промышленность.
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ес, бензин
ЕС, Бензин
12:34 29.10.2026 (обновлено: 12:36 29.10.2026)
 
В ЕС заявили, что многие жители не могут позволить себе купить бензин

Йоргенсен: в ЕС многие жители не могут позволить себе купить бензин или оплатить отопление

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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - ПРАЙМ. В Евросоюзе многие жители и предприятия просто не могут позволить себе купить бензин или оплатить отопление, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
"Хотя сейчас это не кризис безопасности поставок, для граждан, которые не могут позволить себе купить бензин для автомобиля или отапливать свои дома, это не имеет большого значения. Если поставки есть, но люди не могут себе их позволить, ситуация остается серьезной", - сказал Йоргенсен.
По его словам, высокие цены также усиливают давление на европейские компании и промышленность.
 
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