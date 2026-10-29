https://1prime.ru/20261029/es-874772171.html

ЕС высвободит из запасов более 42 миллионов баррелей топлива

ЕС высвободит из запасов более 42 миллионов баррелей топлива - 29.10.2026, ПРАЙМ

ЕС высвободит из запасов более 42 миллионов баррелей топлива

Страны Евросоюза в течение трех месяцев высвободят из своих запасов более 42 миллионов баррелей топлива для снижения цен на него на фоне продолжающегося... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T17:09+0300

2026-10-29T17:09+0300

2026-10-29T17:09+0300

газ

франция

ближний восток

европа

ес

мэа

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874772171.jpg?1793282972

ПАРИЖ, 29 окт – ПРАЙМ. Страны Евросоюза в течение трех месяцев высвободят из своих запасов более 42 миллионов баррелей топлива для снижения цен на него на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, заявил в четверг министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр. "Мы обсудим два основных вопроса. Во-первых, высвобождение стратегических резервов бензина и дизеля. Это было решено 2 октября на встрече G7 под председательством президента (Франции Эммануэля – ред.) Макрона. Спустя меньше месяца Европа скоординировала очень важное высвобождение стратегических резервов. В следующие три месяца мы выпустим более 42 миллионов баррелей", - сказал он по прибытии на совет по энергетике в Люксембурге. По словам министра, половину этого объема составит дизельное топливо. Второй вопрос, который будет обсуждаться на встрече, - снижение зависимости от ископаемых видов топлива и развитие возобновляемой энергетики, добавил Лескюр. В марте МЭА организовало высвобождение из резервов 400 миллионов баррелей нефти, однако некоторые страны сохранили свои запасы, посчитав, что в их использовании нет необходимости. В начале октября страны G7 договорились высвободить до 100 миллионов баррелей, однако позднее представители ЕС пояснили, что речь идет лишь об объемах, оставшихся от мартовского решения. Из-за конфликта Ирана и США практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран.

франция

ближний восток

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, франция, ближний восток, европа, ес, мэа