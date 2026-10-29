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ЕС наращивает вторичную переработку алюминия

ЕС наращивает вторичную переработку алюминия - 29.10.2026, ПРАЙМ

ЕС наращивает вторичную переработку алюминия

Европейский союз (ЕС) наращивает вторичную переработку алюминия на фоне сокращения поставок с Ближнего Востока, глобальный рынок начинает перестраиваться, что... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T18:53+0300

2026-10-29T18:53+0300

2026-10-29T18:53+0300

мировая экономика

ближний восток

индонезия

австралия

ес

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Европейский союз (ЕС) наращивает вторичную переработку алюминия на фоне сокращения поставок с Ближнего Востока, глобальный рынок начинает перестраиваться, что сдерживает цены на металл, следует из аналитического обзора консалтинговой компании Kept. "Глобальный рынок уже учел риски глобальных поставок и начинает перестраиваться. Эксперты отмечают, что регионы, наиболее пострадавшие от сокращения поставок с Ближнего Востока, такие как ЕС, начинают больше обращаться ко вторичной переработке", - говорится в обзоре. Австралия в свою очередь планирует возобновить работу ранее остановленных алюминиевых заводов на фоне роста рентабельности. В то же время крупный китайский холдинг Tsingshan ведет переговоры с партнерами о возможности строительства нового алюминиевого завода в Индустриальном парке Веда-Бей в Индонезии. "В целом прогнозы по наращиванию выпуска алюминия Индонезией в этом и последующих годах выступают сдерживающим фактором для дальнейшего укрепления цены", - считают в Kept. Согласно приведенной таблице, цена на алюминий в 2027 году прогнозируется на уровне 3136 долларов за тонну, в 2028 году - 2987 долларов, в 2029 году - 2900 долларов, в 2030 году - 2952 доллара.

ближний восток

индонезия

австралия

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мировая экономика, ближний восток, индонезия, австралия, ес