https://1prime.ru/20261029/es-874776958.html
ЕС наращивает вторичную переработку алюминия
ЕС наращивает вторичную переработку алюминия - 29.10.2026, ПРАЙМ
ЕС наращивает вторичную переработку алюминия
Европейский союз (ЕС) наращивает вторичную переработку алюминия на фоне сокращения поставок с Ближнего Востока, глобальный рынок начинает перестраиваться, что... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:53+0300
2026-10-29T18:53+0300
2026-10-29T18:53+0300
мировая экономика
ближний восток
индонезия
австралия
ес
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874776958.jpg?1793289196
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Европейский союз (ЕС) наращивает вторичную переработку алюминия на фоне сокращения поставок с Ближнего Востока, глобальный рынок начинает перестраиваться, что сдерживает цены на металл, следует из аналитического обзора консалтинговой компании Kept.
"Глобальный рынок уже учел риски глобальных поставок и начинает перестраиваться. Эксперты отмечают, что регионы, наиболее пострадавшие от сокращения поставок с Ближнего Востока, такие как ЕС, начинают больше обращаться ко вторичной переработке", - говорится в обзоре.
Австралия в свою очередь планирует возобновить работу ранее остановленных алюминиевых заводов на фоне роста рентабельности. В то же время крупный китайский холдинг Tsingshan ведет переговоры с партнерами о возможности строительства нового алюминиевого завода в Индустриальном парке Веда-Бей в Индонезии.
"В целом прогнозы по наращиванию выпуска алюминия Индонезией в этом и последующих годах выступают сдерживающим фактором для дальнейшего укрепления цены", - считают в Kept.
Согласно приведенной таблице, цена на алюминий в 2027 году прогнозируется на уровне 3136 долларов за тонну, в 2028 году - 2987 долларов, в 2029 году - 2900 долларов, в 2030 году - 2952 доллара.
ближний восток
индонезия
австралия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, ближний восток, индонезия, австралия, ес
Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИНДОНЕЗИЯ, АВСТРАЛИЯ, ЕС
ЕС наращивает вторичную переработку алюминия
Kept: ЕС наращивает вторичную переработку алюминия на фоне сокращения поставок
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Европейский союз (ЕС) наращивает вторичную переработку алюминия на фоне сокращения поставок с Ближнего Востока, глобальный рынок начинает перестраиваться, что сдерживает цены на металл, следует из аналитического обзора консалтинговой компании Kept.
"Глобальный рынок уже учел риски глобальных поставок и начинает перестраиваться. Эксперты отмечают, что регионы, наиболее пострадавшие от сокращения поставок с Ближнего Востока, такие как ЕС, начинают больше обращаться ко вторичной переработке", - говорится в обзоре.
Австралия в свою очередь планирует возобновить работу ранее остановленных алюминиевых заводов на фоне роста рентабельности. В то же время крупный китайский холдинг Tsingshan ведет переговоры с партнерами о возможности строительства нового алюминиевого завода в Индустриальном парке Веда-Бей в Индонезии.
"В целом прогнозы по наращиванию выпуска алюминия Индонезией в этом и последующих годах выступают сдерживающим фактором для дальнейшего укрепления цены", - считают в Kept.
Согласно приведенной таблице, цена на алюминий в 2027 году прогнозируется на уровне 3136 долларов за тонну, в 2028 году - 2987 долларов, в 2029 году - 2900 долларов, в 2030 году - 2952 доллара.