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Йоргенсен: ЕС постарается стабилизировать рынок дизтоплива к зиме

Йоргенсен: ЕС постарается стабилизировать рынок дизтоплива к зиме - 29.10.2026, ПРАЙМ

Йоргенсен: ЕС постарается стабилизировать рынок дизтоплива к зиме

ЕС постарается стабилизировать рынок дизтоплива к зиме, ускорив выпуск 42,6 миллиона баррелей нефти из стратегических резервов, около половины составит дизель,... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T20:15+0300

2026-10-29T20:15+0300

2026-10-29T20:29+0300

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ближний восток

европа

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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - ПРАЙМ. ЕС постарается стабилизировать рынок дизтоплива к зиме, ускорив выпуск 42,6 миллиона баррелей нефти из стратегических резервов, около половины составит дизель, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен по итогам заседания Совета ЕС. "Что касается дизельного топлива, мы сейчас стараемся максимально стабилизировать рынок дизеля с началом зимы. Сегодня состоялось очень важное обсуждение текущего состояния выпуска нефти из резервов. Государства - члены ЕС подтвердили свою приверженность ускоренному высвобождению в ближайшие месяцы 42,6 миллиона баррелей из стратегических резервов, и примерно половина этого объема придется на дизельное топливо", - сказал Йоргенсен. По его словам, страны ЕС ожидает тяжелая зима из-за высоких цен на газ и нефтепродукты, вызванных ситуацией на Ближнем Востоке. При этом непосредственной угрозы дефицита энергоресурсов в Евросоюзе сейчас не ожидается. "Для граждан, которым трудно оплачивать счета, это может не иметь значения. Если человек не способен оплатить счет за газ, не важно, сколько газа имеется на рынке", - заявил еврокомиссар. Йоргенсен отметил, что государства ЕС могут использовать субсидии для поддержки потребителей, однако такие меры должны быть адресными и временными. По его словам, министры также считают полезными меры, которые одновременно помогают справиться с кризисом и ускоряют переход от газа и нефти к тепловым насосам, электромобилям и другим видам электрификации. Еврокомиссар ранее заявил, что более 50 миллионов жителей Европы не могут нормально отапливать свои дома из-за высоких цен на энергию, а в этом году их число может вырасти. Нынешний кризис, по его словам, отличается от ситуации 2022 года тем, что затрагивает не только газ, но и нефть с нефтепродуктами. Российские власти неоднократно заявляли, что отказ европейских стран от российских энергоресурсов привел к росту цен и издержек для экономики самого Евросоюза.

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мировая экономика, ближний восток, европа, ес