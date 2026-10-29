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ЕС хочет сохранить действующий запрет на импорт российского газа - 29.10.2026, ПРАЙМ
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ЕС хочет сохранить действующий запрет на импорт российского газа
ЕС хочет сохранить действующий запрет на импорт российского газа - 29.10.2026, ПРАЙМ
ЕС хочет сохранить действующий запрет на импорт российского газа
Евросоюз хочет сохранить действующий запрет на импорт российского газа, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, отвечая на вопросы журналистов после... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T20:36+0300
2026-10-29T20:44+0300
газ
россия
украина
урсула фон дер ляйен
ес
ек
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Евросоюз хочет сохранить действующий запрет на импорт российского газа, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, отвечая на вопросы журналистов после заседания Совета ЕС по энергетике. "Позиция Еврокомиссии предельно ясна. Мы ввели запрет, который сейчас реализуется, на импорт российского газа, и этот запрет остается в силе. Поэтому нет, мы не хотим снова начинать покупать российский газ", - сказал Йоргенсен. При этом Йоргенсен не стал говорить, что возобновление импорта российского газа исключено навсегда и при любых обстоятельствах. Он говорил о действующем запрете и нынешней политике Еврокомиссии. Накануне представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, отвечая на вопрос о импорте российского газа и поставках по "Северному потоку" после урегулирования на Украине, сослалась на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что запрет на поставки сохранится до окончания украинского конфликта. Российские власти неоднократно заявляли, что отказ европейских стран от российских энергоресурсов наносит ущерб прежде всего экономике самого Евросоюза, провоцируя рост цен и дефицит доступного топлива.
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газ, россия, украина, урсула фон дер ляйен, ес, ек
Газ, РОССИЯ, УКРАИНА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, ЕК
20:36 29.10.2026 (обновлено: 20:44 29.10.2026)
 
ЕС хочет сохранить действующий запрет на импорт российского газа

Еврокомиссар Йоргенсен: ЕС хочет сохранить действующий запрет на импорт российского газа

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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Евросоюз хочет сохранить действующий запрет на импорт российского газа, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен, отвечая на вопросы журналистов после заседания Совета ЕС по энергетике.
"Позиция Еврокомиссии предельно ясна. Мы ввели запрет, который сейчас реализуется, на импорт российского газа, и этот запрет остается в силе. Поэтому нет, мы не хотим снова начинать покупать российский газ", - сказал Йоргенсен.
При этом Йоргенсен не стал говорить, что возобновление импорта российского газа исключено навсегда и при любых обстоятельствах. Он говорил о действующем запрете и нынешней политике Еврокомиссии.
Накануне представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, отвечая на вопрос о импорте российского газа и поставках по "Северному потоку" после урегулирования на Украине, сослалась на заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что запрет на поставки сохранится до окончания украинского конфликта.
Российские власти неоднократно заявляли, что отказ европейских стран от российских энергоресурсов наносит ущерб прежде всего экономике самого Евросоюза, провоцируя рост цен и дефицит доступного топлива.
 
ГазРОССИЯУКРАИНАУрсула фон дер ЛяйенЕСЕК
 
 
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