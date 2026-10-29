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Эстония построит 150 бункеров у границы с Россией

Эстония построит 150 бункеров у границы с Россией - 29.10.2026, ПРАЙМ

Эстония построит 150 бункеров у границы с Россией

Власти Эстонии построят 150 бункеров у границы с Россией, в приграничной полосе северо-восточного уезда Ида-Вирумаа, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:02+0300

2026-10-29T11:02+0300

2026-10-29T11:02+0300

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Власти Эстонии построят 150 бункеров у границы с Россией, в приграничной полосе северо-восточного уезда Ида-Вирумаа, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на министра обороны республики Мартина Херема. "По словам министра обороны Мартина Херема, в рамках создания Балтийского оборонительного пояса в Ида-Вирумаа планируется построить порядка 150 бункеров", - говорится в сообщении. По словам Херема, 100 бункеров будут находиться на государственной земле, а порядка 50 - на муниципальной или частной. "В отношении бункеров, которые будут строиться на частных землях, необходимо будет достигнуть договоренностей с их владельцами и либо выплатить компенсации за неудобства, либо арендовать или выкупить земли, но, по моей информации, в настоящее время нет никаких масштабных планов по приобретению государством более обширного пояса", - отметил Херем. Общая протяженность границы Эстонии с Россией составляет 333,7 километра, сухопутный участок - 89,5 километра. Так называемая "Балтийская линия обороны" - совместный проект Эстонии, Латвии и Литвы по созданию эшелонированной полосы укреплений вдоль границ с РФ и Белоруссией. В комплексную систему будут входить бункеры, противотанковые рвы и другие заграждения, минные поля и системы наблюдения и связи. В Литве ее начали строить в 2024 году, в Эстонии - в 2025 году, а в Латвии строительство полосы укреплений вдоль границы с РФ и Белоруссией началось в сентябре этого года. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД РФ заявляли об открытости к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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