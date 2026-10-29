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Глава ЕЦБ заявила, что покинет свой пост 7 февраля

Глава ЕЦБ заявила, что покинет свой пост 7 февраля - 29.10.2026, ПРАЙМ

Глава ЕЦБ заявила, что покинет свой пост 7 февраля

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что подает в отставку и покинет свой пост 7 февраля, говорится в сообщении регулятора. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:39+0300

2026-10-29T13:39+0300

2026-10-29T14:06+0300

мировая экономика

кристин лагард

ецб

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БЕРЛИН, 27 окт - ПРАЙМ. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что подает в отставку и покинет свой пост 7 февраля, говорится в сообщении регулятора."Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард сегодня проинформировала Совет управляющих и председателя Европейского совета Антониу Кошту, что она уйдет со своего поста 7 февраля 2027 года", - говорится в релизе на сайте ЕЦБ.Как уточняется в публикации, преемник Лагард будет назначен Европейским советом в соответствии с процедурой, изложенной в статье №283 Договора о функционировании Европейского союза.Лагард в соцсети Х подтвердила, что уходит в отставку. Она сказала, что гордилась работать в ЕЦБ и поблагодарила всех, кто поддерживал ее на протяжении семи лет службы.Лагард возглавляет ЕЦБ с ноября 2019 года. Ее восьмилетний срок полномочий должен был завершиться 31 октября 2027 года, поэтому уход состоится почти на девять месяцев раньше.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Лагард может возглавить Всемирный экономический форум. Среди возможных кандидатов на пост главы ЕЦБ назывались бывший глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот и экс-глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос.

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мировая экономика, кристин лагард, ецб