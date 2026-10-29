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ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,65% годовых

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,65% годовых - 29.10.2026, ПРАЙМ

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,65% годовых

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания принял решение сохранить базовую процентную ставку на текущем уровне в 2,65% годовых,... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:51+0300

2026-10-29T16:51+0300

2026-10-29T16:53+0300

банки

финансы

ецб

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания принял решение сохранить базовую процентную ставку на текущем уровне в 2,65% годовых, следует из сообщения регулятора.Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics."Процентные ставки по депозитному механизму, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию останутся неизменными - 2,5%, 2,65% и 2,9% соответственно", - говорится в сообщении ЕЦБ.Регулятор отмечает продолжающийся рост цен на энергоносители, который создает риски ускорения инфляции и замедления экономического роста. Последствия энергетического шока еще не проявились в полной мере, на этом фоне базовый показатель инфляции остается в целом стабильным.ЕЦБ подтвердил приверженность проведению денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе. Управляющий совет центробанка готов корректировать денежно-кредитную политику для достижения этой цели.

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