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Аналитики ждут сохранения базовой процентной ставки ЕЦБ на уровне в 2,65%

Аналитики ждут сохранения базовой процентной ставки ЕЦБ на уровне в 2,65% - 29.10.2026, ПРАЙМ

Аналитики ждут сохранения базовой процентной ставки ЕЦБ на уровне в 2,65%

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания сохранит базовую процентную ставку на уровне в 2,65% годовых, полагают аналитики, опрошенные | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T08:15+0300

2026-10-29T08:15+0300

2026-10-29T08:17+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания сохранит базовую процентную ставку на уровне в 2,65% годовых, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Итоги заседания регулятора будут опубликованы в четверг, 29 октября, в 16.15 мск. В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные об изменении ВВП страны в третьем квартале текущего года. Аналитики ждут, что, согласно предварительной оценке, показатель вырос на 3,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). В то же время бюро выпустит статистику по доходам и расходам населения страны за сентябрь, которые, как ожидают аналитики, выросли на 0,3% и 0,6% соответственно. Тогда же министерство труда США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 октября. Аналитики ждут, что показатель за указанный период увеличился на 5 тысяч с уровня предыдущей недели в 194 тысячи.

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