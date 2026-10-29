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ЕС начал поиск преемника Лагард после ее досрочного ухода из ЕЦБ - 29.10.2026, ПРАЙМ
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ЕС начал поиск преемника Лагард после ее досрочного ухода из ЕЦБ
ЕС начал поиск преемника Лагард после ее досрочного ухода из ЕЦБ - 29.10.2026, ПРАЙМ
ЕС начал поиск преемника Лагард после ее досрочного ухода из ЕЦБ
Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что президент Европейского центрального банка Кристин Лагард намерена покинуть свой пост 7 февраля 2027... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:40+0300
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нидерланды
кристин лагард
ецб
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что президент Европейского центрального банка Кристин Лагард намерена покинуть свой пост 7 февраля 2027 года, после чего ЕС начал процедуру выбора ее преемника. "Чтобы обеспечить плавный переход к новому руководству ЕЦБ, процедура назначения ее преемника начинается сегодня и будет проведена без промедления с целью своевременного принятия решения Европейским советом в составе стран еврозоны", - написал Кошта в соцсети X. Лагард возглавляет ЕЦБ с ноября 2019 года. Ее восьмилетний срок полномочий должен был завершиться 31 октября 2027 года, поэтому уход состоится почти на девять месяцев раньше. Преемника назначит Европейский совет в составе стран еврозоны по процедуре, предусмотренной статьей 283 Договора о функционировании ЕС. Кандидатуру должны обсудить страны еврозоны, после чего решение примут квалифицированным большинством. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Лагард может возглавить Всемирный экономический форум. Среди возможных кандидатов на пост главы ЕЦБ назывались бывший глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот и экс-глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос.
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нидерланды, кристин лагард, ецб, ес, центральные банки
НИДЕРЛАНДЫ, Кристин Лагард, ЕЦБ, ЕС, центральные банки
13:40 29.10.2026
 
ЕС начал поиск преемника Лагард после ее досрочного ухода из ЕЦБ

ЕС начал поиск преемника Лагард после ее досрочного ухода из ЕЦБ

© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EPПредседатель Европейского центрального банка Кристин Лагард
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2026
© CC BY 4.0 / European Union 2023– Source: EP
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт - ПРАЙМ. Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что президент Европейского центрального банка Кристин Лагард намерена покинуть свой пост 7 февраля 2027 года, после чего ЕС начал процедуру выбора ее преемника.
"Чтобы обеспечить плавный переход к новому руководству ЕЦБ, процедура назначения ее преемника начинается сегодня и будет проведена без промедления с целью своевременного принятия решения Европейским советом в составе стран еврозоны", - написал Кошта в соцсети X.
Лагард возглавляет ЕЦБ с ноября 2019 года. Ее восьмилетний срок полномочий должен был завершиться 31 октября 2027 года, поэтому уход состоится почти на девять месяцев раньше.
Преемника назначит Европейский совет в составе стран еврозоны по процедуре, предусмотренной статьей 283 Договора о функционировании ЕС. Кандидатуру должны обсудить страны еврозоны, после чего решение примут квалифицированным большинством.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Лагард может возглавить Всемирный экономический форум. Среди возможных кандидатов на пост главы ЕЦБ назывались бывший глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот и экс-глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос.
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2026
Глава ЕЦБ заявила, что покинет свой пост 7 февраля
13:39
 
НИДЕРЛАНДЫКристин ЛагардЕЦБЕСцентральные банки
 
 
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