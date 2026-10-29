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Евро дешевеет к доллару после публикации решения ЕЦБ

Евро дешевеет к доллару после публикации решения ЕЦБ - 29.10.2026, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару после публикации решения ЕЦБ

Курс евро к доллару ускорил снижение в четверг днем после публикации решения Европейского центробанка (ЕЦБ) о сохранении учетной ставки, следует из данных... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T16:52+0300

2026-10-29T16:52+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Курс евро к доллару ускорил снижение в четверг днем после публикации решения Европейского центробанка (ЕЦБ) о сохранении учетной ставки, следует из данных торгов. По состоянию на 16.33 мск курс евро к доллару опускался до 1,1123 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1157 доллара за евро. До публикации итогов заседания ЕЦБ евро дешевел до 1,1133 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,12% - до 102,31 пункта. По итогам октябрьского заседания ЕЦБ принял решение сохранить базовую процентную ставку на текущем уровне в 2,65% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

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