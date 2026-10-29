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Европа впервые за три года догоняет США по прибыли, пишет Bloomberg

Европа впервые за три года догоняет США по прибыли, пишет Bloomberg - 29.10.2026, ПРАЙМ

Европа впервые за три года догоняет США по прибыли, пишет Bloomberg

Европа набирает обороты по сравнению с США в этом отчетном сезоне: прогнозируемый рост прибыли впервые за более чем три года будет близок к американскому, пишет | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T12:40+0300

2026-10-29T12:40+0300

2026-10-29T12:41+0300

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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Европа набирает обороты по сравнению с США в этом отчетном сезоне: прогнозируемый рост прибыли впервые за более чем три года будет близок к американскому, пишет Bloomberg.По данным Bloomberg Intelligence, аналитики ожидают, что участники MSCI Europe зафиксируют рост прибыли в третьем квартале на 23% по сравнению с прошлым годом — чуть меньше прогнозируемых 24% для компаний из S&P 500. В последний раз европейские доходы превосходили американские в первом квартале 2023 года. Индекс Stoxx Europe 600 движется к тому, чтобы превзойти S&P 500 в октябре после двух кварталов отставания подряд."Европа становится все более привлекательной относительной возможностью. Европейские акции предлагают сочетание более умеренных оценок, улучшения динамики прибыли и меньшей концентрации в нескольких крупных технологических компаниях", — заявила старший аналитик Leverage Shares Виолета Тодорова.Как отмечает агентство, результаты на данный момент подтверждают признаки сильного сезона: ASM International выросла примерно на 4% после оптимистичного прогноза продаж, Deutsche Bank — на аналогичную сумму после прибыли выше ожиданий, а EssilorLuxottica взмыла на 16% после лучшего, чем ожидалось, отчета. Технологический сектор составляет около 9% индекса Stoxx 600 против 38% у S&P 500, что делает Европу менее уязвимой к опасениям по поводу спроса на ИИ. При этом Stoxx 600 торгуется примерно в 14 раз выше форвардной прибыли и сохраняет около 25% скидку к S&P 500."Настоящим испытанием" для европейских акций в следующем году Тодорова назвала расширение доходов за пределы энергетического сектора: "Нам нужно увидеть более высокий спрос, улучшение инвестиций в бизнес и устойчивый рост прибыли в промышленности, банках, потребительских компаниях и технологических компаниях". Как отмечает Bloomberg, аналитики повышают прогнозы европейской прибыли самую длинную серию с 2022 года, тогда как прибыль в США в последние недели начала получать понижения рейтингов после постоянных повышений с середины апреля.

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мировая экономика, европа, сша, bloomberg, stoxx europe 600, deutsche bank