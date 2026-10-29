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Флот роботов-доставщиков "Яндекса" превысил 1,5 тысячи единиц
Флот роботов-доставщиков "Яндекса" превысил 1,5 тысячи единиц - 29.10.2026, ПРАЙМ
Флот роботов-доставщиков "Яндекса" превысил 1,5 тысячи единиц
Флот роботов-доставщиков "Яндекса" превысил 1,5 тысячи единиц, рассказала компания. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:28+0300
2026-10-29T09:28+0300
2026-10-29T09:28+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Флот роботов-доставщиков "Яндекса" превысил 1,5 тысячи единиц, рассказала компания.
"Флот роботов-доставщиков Яндекса превысил 1500 единиц. Роботы доставляют заказы из более чем 170 дарксторов "Яндекс Лавки". Также к рободоставке подключены партнеры "Яндекс Еды" и "Доставки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за третий квартал роботы выполнили более 750 тысяч доставок - почти втрое больше, чем во втором. Всего на их счету уже более 2 миллионов доставок. В сентябре роботы привозили в среднем 10 тысяч заказов в сутки - в 2,4 раза больше, чем в июне.
В компании отметили развитие коммерческих перевозок с использованием автономных грузовиков. Коммерческий флот таких грузовиков достиг 27 единиц.
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технологии, бизнес, яндекс, яндекс лавка, яндекс.еда
Технологии, Бизнес, Яндекс, Яндекс Лавка, Яндекс.Еда
Флот роботов-доставщиков "Яндекса" превысил 1,5 тысячи единиц
Флот роботов-доставщиков "Яндекса" превысил 1,5 тысячи единиц
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Флот роботов-доставщиков "Яндекса" превысил 1,5 тысячи единиц, рассказала компания.
"Флот роботов-доставщиков Яндекса превысил 1500 единиц. Роботы доставляют заказы из более чем 170 дарксторов "Яндекс Лавки". Также к рободоставке подключены партнеры "Яндекс Еды" и "Доставки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за третий квартал роботы выполнили более 750 тысяч доставок - почти втрое больше, чем во втором. Всего на их счету уже более 2 миллионов доставок. В сентябре роботы привозили в среднем 10 тысяч заказов в сутки - в 2,4 раза больше, чем в июне.
В компании отметили развитие коммерческих перевозок с использованием автономных грузовиков. Коммерческий флот таких грузовиков достиг 27 единиц.