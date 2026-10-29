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ФНС просит суд включить в реестр требований кредиторов "Телеспорт груп"
ФНС просит суд включить в реестр требований кредиторов "Телеспорт груп" - 29.10.2026, ПРАЙМ
ФНС просит суд включить в реестр требований кредиторов "Телеспорт груп"
Налоговый орган просит арбитражный суд Москвы включить в реестр требований кредиторов разорившегося АО "Телеспорт груп", одной из крупнейших в прошлом структур... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T16:42+0300
2026-10-29T16:42+0300
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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Налоговый орган просит арбитражный суд Москвы включить в реестр требований кредиторов разорившегося АО "Телеспорт груп", одной из крупнейших в прошлом структур на рынке спортивных прав в России, требование в размере свыше 26 миллионов рублей, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Заявление управления ФНС России по Кировской области будет рассмотрено судом без проведения заседания.
Суд признал компанию банкротом в декабре прошлого года по упрощенной процедуре ликвидируемого ее собственниками должника.
В реестр требований ее кредиторов включены требования букмекеров Winline в размере свыше 1,4 миллиарда рублей, "Фонбет" (около 1,3 миллиарда), "Лига ставок" (около 38 миллионов), а также Первого канала (около 425 миллионов).
Основатель и бывший основной владелец "Телеспорт груп" Петр Макаренко был признан банкротом в октябре 2025 года арбитражным судом Московской области, открыта процедура реализации его имущества.
"Телеспорт груп" занималась трансляциями спортивных событий, работой с медиаправами крупных турниров и другой деятельностью.
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ФНС просит суд включить в реестр требований кредиторов "Телеспорт груп"
ФНС просит суд включить в реестр требований кредиторов "Телеспорт груп" 26 млн рублей
МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Налоговый орган просит арбитражный суд Москвы включить в реестр требований кредиторов разорившегося АО "Телеспорт груп", одной из крупнейших в прошлом структур на рынке спортивных прав в России, требование в размере свыше 26 миллионов рублей, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Заявление управления ФНС России по Кировской области будет рассмотрено судом без проведения заседания.
Суд признал компанию банкротом в декабре прошлого года по упрощенной процедуре ликвидируемого ее собственниками должника.
В реестр требований ее кредиторов включены требования букмекеров Winline в размере свыше 1,4 миллиарда рублей, "Фонбет" (около 1,3 миллиарда), "Лига ставок" (около 38 миллионов), а также Первого канала (около 425 миллионов).
Основатель и бывший основной владелец "Телеспорт груп" Петр Макаренко был признан банкротом в октябре 2025 года арбитражным судом Московской области, открыта процедура реализации его имущества.
"Телеспорт груп" занималась трансляциями спортивных событий, работой с медиаправами крупных турниров и другой деятельностью.