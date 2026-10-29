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Гана начала переговоры с "Росатомом" по строительству первой АЭС - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Гана начала переговоры с "Росатомом" по строительству первой АЭС
Гана начала переговоры с "Росатомом" по строительству первой АЭС - 29.10.2026, ПРАЙМ
Гана начала переговоры с "Росатомом" по строительству первой АЭС
Гана начала переговоры с "Росатомом" по строительству первой АЭС в стране, заявил президент Ганы Джон Драмани Махама. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:54+0300
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россия
гана
москва
росатом
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Гана начала переговоры с "Росатомом" по строительству первой АЭС в стране, заявил президент Ганы Джон Драмани Махама. "Мы инициировали переговоры с "Росатомом" о строительстве первой АЭС в Гане", - сказал президент в ходе пленарного заседания саммита Россия-Африка. Махама добавил, что в Гане существует проблема недостаточного уровня генерации электричества, и заявил, что Россия могла бы оказать Гане помощь в этом направлении. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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россия, гана, москва, росатом
РОССИЯ, ГАНА, МОСКВА, Росатом
13:54 29.10.2026
 
Гана начала переговоры с "Росатомом" по строительству первой АЭС

Президент Махама: Гана начала переговоры с "Росатомом" по строительству первой АЭС

© РИА Новости . Максим БогодвидФлаги организации "Росатом" и России
Флаги организации Росатом и России - ПРАЙМ, 1920, 29.10.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Гана начала переговоры с "Росатомом" по строительству первой АЭС в стране, заявил президент Ганы Джон Драмани Махама.
"Мы инициировали переговоры с "Росатомом" о строительстве первой АЭС в Гане", - сказал президент в ходе пленарного заседания саммита Россия-Африка.
Махама добавил, что в Гане существует проблема недостаточного уровня генерации электричества, и заявил, что Россия могла бы оказать Гане помощь в этом направлении.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯГАНАМОСКВАРосатом
 
 
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