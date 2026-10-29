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Гана начала переговоры с "Росатомом" по строительству первой АЭС

Гана начала переговоры с "Росатомом" по строительству первой АЭС - 29.10.2026, ПРАЙМ

Гана начала переговоры с "Росатомом" по строительству первой АЭС

Гана начала переговоры с "Росатомом" по строительству первой АЭС в стране, заявил президент Ганы Джон Драмани Махама. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:54+0300

2026-10-29T13:54+0300

2026-10-29T13:54+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Гана начала переговоры с "Росатомом" по строительству первой АЭС в стране, заявил президент Ганы Джон Драмани Махама. "Мы инициировали переговоры с "Росатомом" о строительстве первой АЭС в Гане", - сказал президент в ходе пленарного заседания саммита Россия-Африка. Махама добавил, что в Гане существует проблема недостаточного уровня генерации электричества, и заявил, что Россия могла бы оказать Гане помощь в этом направлении. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, гана, москва, росатом