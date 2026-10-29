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Гана хочет наладить сотрудничество с Россией по инфраструктуре и ИИ

Гана хочет наладить сотрудничество с Россией по инфраструктуре и ИИ - 29.10.2026, ПРАЙМ

Гана хочет наладить сотрудничество с Россией по инфраструктуре и ИИ

Гана хочет наладить сотрудничество с Россией по инфраструктуре и в сфере искусственного интеллекта, чтобы разгрузить порты, заявил министр труда, занятости и... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:48+0300

2026-10-29T11:48+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Гана хочет наладить сотрудничество с Россией по инфраструктуре и в сфере искусственного интеллекта, чтобы разгрузить порты, заявил министр труда, занятости и создания рабочих мест Ганы Эммануэль Агиекум. "Мы хотим наладить сотрудничество не только в сфере инфраструктуры, но и в области искусственного интеллекта, который сейчас активно развивается в России", - сказал Агиекум на сессии "Транспортное партнерство Россия-Африка: стратегия, технологии, кадры" форума "Россия-Африка". По его словам, благодаря электронному документообороту Гана сможет ускорить процесс, а также разгрузить порты и упростить портовые услуги для жителей Западной Африки. "Товары из России, в том числе продукты питания, мука, масло и все остальное, поступают из России в Гану. Как их транспортируют? Если у нас не будет надлежащей логистики, налаженной системы транспортировки, это будет дорого стоить", - отметил министр. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африкапроходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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бизнес, технологии, россия, гана, москва