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Гана и Россия имеют бесконечные возможности для сотрудничества - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Гана и Россия имеют бесконечные возможности для сотрудничества
Гана и Россия имеют бесконечные возможности для сотрудничества - 29.10.2026, ПРАЙМ
Гана и Россия имеют бесконечные возможности для сотрудничества
Гана и Россия имеют бесконечные возможности для развития сотрудничества в различных областях, включая торговлю, бизнес, фармацевтику, заявил президент Ганы Джон | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:47+0300
2026-10-29T13:47+0300
россия
мировая экономика
гана
африка
москва
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Гана и Россия имеют бесконечные возможности для развития сотрудничества в различных областях, включая торговлю, бизнес, фармацевтику, заявил президент Ганы Джон Драмани Махама. "У нас есть бесконечные возможности для развития (сотрудничества - ред.) с Россией. Это касается сферы здравоохранения, энергетической безопасности, подходим к этим дискуссиям особенно серьезно", - сказал он в ходе пленарного заседания третьего саммита Россия - Африка. Гана поддерживает все компании, которые хотят сотрудничать с африканским континентом, отметил Махама. "Мы приглашаем российские компании сотрудничать с компаниями Ганы в сфере производства фармацевтических средств, удобрений. Мы считаем, что совместная работа поможет создавать новые рабочие места и создавать новые возможности для развития бизнеса наших стран", - указал он. Необходимо решить проблемы логистики, наладить сотрудничество между компаниями двух стран, это поможет создать более благоприятную среду для инвестиций и торговли, добавил президент. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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россия, мировая экономика, гана, африка, москва
РОССИЯ, Мировая экономика, ГАНА, АФРИКА, МОСКВА
13:47 29.10.2026
 
Гана и Россия имеют бесконечные возможности для сотрудничества

Президент Махама: Гана и Россия имеют бесконечные возможности для сотрудничества

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Гана и Россия имеют бесконечные возможности для развития сотрудничества в различных областях, включая торговлю, бизнес, фармацевтику, заявил президент Ганы Джон Драмани Махама.
"У нас есть бесконечные возможности для развития (сотрудничества - ред.) с Россией. Это касается сферы здравоохранения, энергетической безопасности, подходим к этим дискуссиям особенно серьезно", - сказал он в ходе пленарного заседания третьего саммита Россия - Африка.
Гана поддерживает все компании, которые хотят сотрудничать с африканским континентом, отметил Махама.
"Мы приглашаем российские компании сотрудничать с компаниями Ганы в сфере производства фармацевтических средств, удобрений. Мы считаем, что совместная работа поможет создавать новые рабочие места и создавать новые возможности для развития бизнеса наших стран", - указал он.
Необходимо решить проблемы логистики, наладить сотрудничество между компаниями двух стран, это поможет создать более благоприятную среду для инвестиций и торговли, добавил президент.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
РОССИЯМировая экономикаГАНААФРИКАМОСКВА
 
 
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