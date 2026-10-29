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Гана и Россия имеют бесконечные возможности для сотрудничества

Гана и Россия имеют бесконечные возможности для сотрудничества - 29.10.2026, ПРАЙМ

Гана и Россия имеют бесконечные возможности для сотрудничества

Гана и Россия имеют бесконечные возможности для развития сотрудничества в различных областях, включая торговлю, бизнес, фармацевтику, заявил президент Ганы Джон | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T13:47+0300

2026-10-29T13:47+0300

2026-10-29T13:47+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Гана и Россия имеют бесконечные возможности для развития сотрудничества в различных областях, включая торговлю, бизнес, фармацевтику, заявил президент Ганы Джон Драмани Махама. "У нас есть бесконечные возможности для развития (сотрудничества - ред.) с Россией. Это касается сферы здравоохранения, энергетической безопасности, подходим к этим дискуссиям особенно серьезно", - сказал он в ходе пленарного заседания третьего саммита Россия - Африка. Гана поддерживает все компании, которые хотят сотрудничать с африканским континентом, отметил Махама. "Мы приглашаем российские компании сотрудничать с компаниями Ганы в сфере производства фармацевтических средств, удобрений. Мы считаем, что совместная работа поможет создавать новые рабочие места и создавать новые возможности для развития бизнеса наших стран", - указал он. Необходимо решить проблемы логистики, наладить сотрудничество между компаниями двух стран, это поможет создать более благоприятную среду для инвестиций и торговли, добавил президент. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

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россия, мировая экономика, гана, африка, москва