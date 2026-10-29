https://1prime.ru/20261029/gana-874758523.html
Гана и Россия имеют бесконечные возможности для сотрудничества
Гана и Россия имеют бесконечные возможности для сотрудничества - 29.10.2026, ПРАЙМ
Гана и Россия имеют бесконечные возможности для сотрудничества
Гана и Россия имеют бесконечные возможности для развития сотрудничества в различных областях, включая торговлю, бизнес, фармацевтику, заявил президент Ганы Джон | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T13:47+0300
2026-10-29T13:47+0300
2026-10-29T13:47+0300
россия
мировая экономика
гана
африка
москва
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874758523.jpg?1793270871
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Гана и Россия имеют бесконечные возможности для развития сотрудничества в различных областях, включая торговлю, бизнес, фармацевтику, заявил президент Ганы Джон Драмани Махама.
"У нас есть бесконечные возможности для развития (сотрудничества - ред.) с Россией. Это касается сферы здравоохранения, энергетической безопасности, подходим к этим дискуссиям особенно серьезно", - сказал он в ходе пленарного заседания третьего саммита Россия - Африка.
Гана поддерживает все компании, которые хотят сотрудничать с африканским континентом, отметил Махама.
"Мы приглашаем российские компании сотрудничать с компаниями Ганы в сфере производства фармацевтических средств, удобрений. Мы считаем, что совместная работа поможет создавать новые рабочие места и создавать новые возможности для развития бизнеса наших стран", - указал он.
Необходимо решить проблемы логистики, наладить сотрудничество между компаниями двух стран, это поможет создать более благоприятную среду для инвестиций и торговли, добавил президент.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
гана
африка
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, гана, африка, москва
РОССИЯ, Мировая экономика, ГАНА, АФРИКА, МОСКВА
Гана и Россия имеют бесконечные возможности для сотрудничества
Президент Махама: Гана и Россия имеют бесконечные возможности для сотрудничества
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Гана и Россия имеют бесконечные возможности для развития сотрудничества в различных областях, включая торговлю, бизнес, фармацевтику, заявил президент Ганы Джон Драмани Махама.
"У нас есть бесконечные возможности для развития (сотрудничества - ред.) с Россией. Это касается сферы здравоохранения, энергетической безопасности, подходим к этим дискуссиям особенно серьезно", - сказал он в ходе пленарного заседания третьего саммита Россия - Африка.
Гана поддерживает все компании, которые хотят сотрудничать с африканским континентом, отметил Махама.
"Мы приглашаем российские компании сотрудничать с компаниями Ганы в сфере производства фармацевтических средств, удобрений. Мы считаем, что совместная работа поможет создавать новые рабочие места и создавать новые возможности для развития бизнеса наших стран", - указал он.
Необходимо решить проблемы логистики, наладить сотрудничество между компаниями двух стран, это поможет создать более благоприятную среду для инвестиций и торговли, добавил президент.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия - Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.