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Кремль назвал политику Европы по отказу от российского газа недальновидной - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Кремль назвал политику Европы по отказу от российского газа недальновидной
Кремль назвал политику Европы по отказу от российского газа недальновидной - 29.10.2026, ПРАЙМ
Кремль назвал политику Европы по отказу от российского газа недальновидной
Позицию Европы по отказу от российского газа нельзя назвать мудрой, экономическая ситуация на континенте ухудшается, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:26+0300
2026-10-29T11:26+0300
энергетика
газ
европа
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Позицию Европы по отказу от российского газа нельзя назвать мудрой, экономическая ситуация на континенте ухудшается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вряд ли это мудрая позиция. Экономическая ситуация ухудшается в Европе. Экономика стагнирует", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Известий", как в Кремле прокомментирует планы Европы отказаться от российского газа и не включать "Северные потоки".По его мнению, Европе не стоит на будущее зарекаться покупать газ из России, ведь слово "никогда" не применимо к межгосударственным отношениям."Их конкурентоспособность и процветание европейской экономики во многом зиждилось на дешевых энергоресурсах из России и на дешевом трубном газе из России. Сейчас они сами рубят этот сук, на котором сидели. Ну, дальновидно ли это? Однозначно нет", - добавил Песков.
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газ, европа, дмитрий песков, россия
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, РОССИЯ
11:26 29.10.2026
 
Кремль назвал политику Европы по отказу от российского газа недальновидной

Песков: позицию Европы по отказу от российского газа нельзя назвать мудрой

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Позицию Европы по отказу от российского газа нельзя назвать мудрой, экономическая ситуация на континенте ухудшается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вряд ли это мудрая позиция. Экономическая ситуация ухудшается в Европе. Экономика стагнирует", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Известий", как в Кремле прокомментирует планы Европы отказаться от российского газа и не включать "Северные потоки".
По его мнению, Европе не стоит на будущее зарекаться покупать газ из России, ведь слово "никогда" не применимо к межгосударственным отношениям.
"Их конкурентоспособность и процветание европейской экономики во многом зиждилось на дешевых энергоресурсах из России и на дешевом трубном газе из России. Сейчас они сами рубят этот сук, на котором сидели. Ну, дальновидно ли это? Однозначно нет", - добавил Песков.
 
ЭнергетикаГазЕВРОПАДмитрий ПесковРОССИЯ
 
 
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