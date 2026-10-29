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"Газпром" завершает строительство мощностей для поставок газа в Китай

"Газпром" завершает строительство мощностей для поставок газа в Китай - 29.10.2026, ПРАЙМ

"Газпром" завершает строительство мощностей для поставок газа в Китай

"Газпром" завершает строительство мощностей для начала поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту, сообщила компания. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T14:51+0300

2026-10-29T14:51+0300

2026-10-29T14:51+0300

газ

россия

китай

приморский край

газпром

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Газпром" завершает строительство мощностей для начала поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту, сообщила компания. "В Приморском крае завершается строительство мощностей для начала поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту в январе 2027 года", - говорится в сообщении.

китай

приморский край

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газ, россия, китай, приморский край, газпром