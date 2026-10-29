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"Газпром" завершает строительство мощностей для поставок газа в Китай
"Газпром" завершает строительство мощностей для поставок газа в Китай - 29.10.2026, ПРАЙМ
"Газпром" завершает строительство мощностей для поставок газа в Китай
"Газпром" завершает строительство мощностей для начала поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту, сообщила компания. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T14:51+0300
2026-10-29T14:51+0300
2026-10-29T14:51+0300
газ
россия
китай
приморский край
газпром
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Газпром" завершает строительство мощностей для начала поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту, сообщила компания. "В Приморском крае завершается строительство мощностей для начала поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту в январе 2027 года", - говорится в сообщении.
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Газ, РОССИЯ, КИТАЙ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Газпром
"Газпром" завершает строительство мощностей для поставок газа в Китай
"Газпром" завершает строительство мощностей для начала поставок в Китай в январе 2027 года