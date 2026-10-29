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"Газпром" и Свердловский облсоюз промышленников обсудили сотрудничество
"Газпром" и Свердловский облсоюз промышленников обсудили сотрудничество - 29.10.2026, ПРАЙМ
"Газпром" и Свердловский облсоюз промышленников обсудили сотрудничество
"Газпром" и Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей обсудили развитие сотрудничества компании с предприятиями региона, сообщил "Газпром". | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:03+0300
2026-10-29T15:03+0300
2026-10-29T15:03+0300
россия
бизнес
алексей миллер
газпром
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Газпром" и Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей обсудили развитие сотрудничества компании с предприятиями региона, сообщил "Газпром".
Глава компании Алексей Миллер и президента союза Дмитрий Пумпянский провели рабочую встречу.
"Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества "Газпрома" с промышленными предприятиями Свердловской области", - говорится в сообщении компании.
В релизе отмечается, что системная совместная работа компании, отечественных производителей и научных организаций помогает обеспечивать потребности "Газпрома" в высокотехнологичном оборудовании для реализации стратегически важных для России проектов.
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россия, бизнес, алексей миллер, газпром
РОССИЯ, Бизнес, Алексей Миллер, Газпром
"Газпром" и Свердловский облсоюз промышленников обсудили сотрудничество
"Газпром" и Свердловский областной союз промышленников обсудили сотрудничество
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Газпром" и Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей обсудили развитие сотрудничества компании с предприятиями региона, сообщил "Газпром".
Глава компании Алексей Миллер и президента союза Дмитрий Пумпянский провели рабочую встречу.
"Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества "Газпрома" с промышленными предприятиями Свердловской области", - говорится в сообщении компании.
В релизе отмечается, что системная совместная работа компании, отечественных производителей и научных организаций помогает обеспечивать потребности "Газпрома" в высокотехнологичном оборудовании для реализации стратегически важных для России проектов.