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"Газпром" завершает пусконаладочные работы на Харасавэйском месторождении - 29.10.2026, ПРАЙМ
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"Газпром" завершает пусконаладочные работы на Харасавэйском месторождении
"Газпром" завершает пусконаладочные работы на Харасавэйском месторождении - 29.10.2026, ПРАЙМ
"Газпром" завершает пусконаладочные работы на Харасавэйском месторождении
"Газпром" завершает пусконаладочные работы на установке подготовки газа на Харасавэйском месторождении на Ямале, сообщила компания. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:16+0300
2026-10-29T15:16+0300
газ
россия
ямал
газпром
газпром нефть
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Газпром" завершает пусконаладочные работы на установке подготовки газа на Харасавэйском месторождении на Ямале, сообщила компания. "В Ямальском центре газодобычи, расположенном в арктических широтах, завершается обустройство второго опорного месторождения – Харасавэйского... Идут пусконаладочные работы на установке комплексной подготовки газа и дожимной компрессорной станции", - говорится в сообщении "Газпрома". В Иркутском центре газодобычи на Ковыктинском месторождении "Газпром" наращивает фонд газовых скважин и завершает строительство финальной, четвертой по счету, установки комплексной подготовки газа – УКПГ-45. В Якутском центре газодобычи на Чаяндинском месторождении продолжается сооружение дожимных компрессорных мощностей. На Чонской группе месторождений "Газпром нефти" завершается строительство газодобывающей инфраструктуры. По данным "Газпрома", построены первоочередные газовые скважины и газопровод-подключение к газотранспортной системе, идет сооружение установки комплексной подготовки газа.
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Газ, РОССИЯ, ЯМАЛ, Газпром, Газпром нефть
15:16 29.10.2026
 
"Газпром" завершает пусконаладочные работы на Харасавэйском месторождении

"Газпром" завершает пусконаладочные работы на установке подготовки газа на Ямале

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Газпром" завершает пусконаладочные работы на установке подготовки газа на Харасавэйском месторождении на Ямале, сообщила компания.
"В Ямальском центре газодобычи, расположенном в арктических широтах, завершается обустройство второго опорного месторождения – Харасавэйского... Идут пусконаладочные работы на установке комплексной подготовки газа и дожимной компрессорной станции", - говорится в сообщении "Газпрома".
В Иркутском центре газодобычи на Ковыктинском месторождении "Газпром" наращивает фонд газовых скважин и завершает строительство финальной, четвертой по счету, установки комплексной подготовки газа – УКПГ-45. В Якутском центре газодобычи на Чаяндинском месторождении продолжается сооружение дожимных компрессорных мощностей.
На Чонской группе месторождений "Газпром нефти" завершается строительство газодобывающей инфраструктуры. По данным "Газпрома", построены первоочередные газовые скважины и газопровод-подключение к газотранспортной системе, идет сооружение установки комплексной подготовки газа.
 
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