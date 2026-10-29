https://1prime.ru/20261029/gazprom-874764490.html

"Газпром" завершает пусконаладочные работы на Харасавэйском месторождении

"Газпром" завершает пусконаладочные работы на Харасавэйском месторождении - 29.10.2026, ПРАЙМ

"Газпром" завершает пусконаладочные работы на Харасавэйском месторождении

"Газпром" завершает пусконаладочные работы на установке подготовки газа на Харасавэйском месторождении на Ямале, сообщила компания. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T15:16+0300

2026-10-29T15:16+0300

2026-10-29T15:16+0300

газ

россия

ямал

газпром

газпром нефть

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874764490.jpg?1793276165

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. "Газпром" завершает пусконаладочные работы на установке подготовки газа на Харасавэйском месторождении на Ямале, сообщила компания. "В Ямальском центре газодобычи, расположенном в арктических широтах, завершается обустройство второго опорного месторождения – Харасавэйского... Идут пусконаладочные работы на установке комплексной подготовки газа и дожимной компрессорной станции", - говорится в сообщении "Газпрома". В Иркутском центре газодобычи на Ковыктинском месторождении "Газпром" наращивает фонд газовых скважин и завершает строительство финальной, четвертой по счету, установки комплексной подготовки газа – УКПГ-45. В Якутском центре газодобычи на Чаяндинском месторождении продолжается сооружение дожимных компрессорных мощностей. На Чонской группе месторождений "Газпром нефти" завершается строительство газодобывающей инфраструктуры. По данным "Газпрома", построены первоочередные газовые скважины и газопровод-подключение к газотранспортной системе, идет сооружение установки комплексной подготовки газа.

ямал

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, ямал, газпром, газпром нефть