https://1prime.ru/20261029/gazprom-874766537.html
"Газпром": газопровод "Белогорск — Хабаровск" построен на 95%
"Газпром": газопровод "Белогорск — Хабаровск" построен на 95% - 29.10.2026, ПРАЙМ
"Газпром": газопровод "Белогорск — Хабаровск" построен на 95%
Газопровод "Белогорск - Хабаровск", являющийся перемычкой между магистральными газопроводами на востоке России "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" и "Сила... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T15:49+0300
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2026-10-29T15:49+0300
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алексей миллер
газпром
сила сибири
газопровод "сила сибири"
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Газопровод "Белогорск - Хабаровск", являющийся перемычкой между магистральными газопроводами на востоке России "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" и "Сила Сибири", построен на 95%, сообщил "Газпром".
Газопровод "Белогорск - Хабаровск" - первоочередной объект проекта "Газпрома" "Восточная система газоснабжения" (ВСГ). Он соединит газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", а также создаст условия для газификации Белогорска (Амурская область) и Биробиджана (Еврейская автономная область).
"Строительная готовность газопровода "Белогорск – Хабаровск" достигла 95%", - говорится в сообщении компании.
Ранее в октябре компания сообщала, что газопровод-перемычка построен на 94% - было выполнено техприсоединение ко второму МГ "Сила Сибири". В сентябре перемычку присоединили к первому МГ - "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". В апреле газопровод был построен на 75%, а в мае "Газпром" сообщал о проведении пневматических испытаний на ключевом участке газопровода.
Как заявлял в июне глава компании Алексей Миллер, газопровод "Белогорск - Хабаровск" будет запущен в текущем году.
Помимо этого, "Газпром" отметил, что продолжает работы на магистральном газопроводе "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" по увеличению пропускной способности головной компрессорной станции (ГКС) "Сахалин" и сооружению новых компрессорных станций (КС) "Хабаровская" и "Дальнереченская". Так, на текущий момент на "Сахалине" и "Хабаровской" ведется пусконаладка газоперекачивающего оборудования.
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газ, россия, хабаровск, белогорск, амурская область, алексей миллер, газпром, сила сибири, газопровод "сила сибири"
Газ, РОССИЯ, Хабаровск, Белогорск, Амурская область, Алексей Миллер, Газпром, Сила Сибири, Газопровод "Сила Сибири"
"Газпром": газопровод "Белогорск — Хабаровск" построен на 95%
"Газпром": газопровод "Белогорск - Хабаровск" построен на 95%
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Газопровод "Белогорск - Хабаровск", являющийся перемычкой между магистральными газопроводами на востоке России "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" и "Сила Сибири", построен на 95%, сообщил "Газпром".
Газопровод "Белогорск - Хабаровск" - первоочередной объект проекта "Газпрома" "Восточная система газоснабжения" (ВСГ). Он соединит газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", а также создаст условия для газификации Белогорска (Амурская область) и Биробиджана (Еврейская автономная область).
"Строительная готовность газопровода "Белогорск – Хабаровск" достигла 95%", - говорится в сообщении компании.
Ранее в октябре компания сообщала, что газопровод-перемычка построен на 94% - было выполнено техприсоединение ко второму МГ "Сила Сибири". В сентябре перемычку присоединили к первому МГ - "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". В апреле газопровод был построен на 75%, а в мае "Газпром" сообщал о проведении пневматических испытаний на ключевом участке газопровода.
Как заявлял в июне глава компании Алексей Миллер, газопровод "Белогорск - Хабаровск" будет запущен в текущем году.
Помимо этого, "Газпром" отметил, что продолжает работы на магистральном газопроводе "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" по увеличению пропускной способности головной компрессорной станции (ГКС) "Сахалин" и сооружению новых компрессорных станций (КС) "Хабаровская" и "Дальнереченская". Так, на текущий момент на "Сахалине" и "Хабаровской" ведется пусконаладка газоперекачивающего оборудования.