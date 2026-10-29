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"Газпром": газопровод "Белогорск — Хабаровск" построен на 95%

"Газпром": газопровод "Белогорск — Хабаровск" построен на 95% - 29.10.2026, ПРАЙМ

"Газпром": газопровод "Белогорск — Хабаровск" построен на 95%

Газопровод "Белогорск - Хабаровск", являющийся перемычкой между магистральными газопроводами на востоке России "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" и "Сила... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T15:49+0300

2026-10-29T15:49+0300

2026-10-29T15:49+0300

газ

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амурская область

алексей миллер

газпром

сила сибири

газопровод "сила сибири"

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Газопровод "Белогорск - Хабаровск", являющийся перемычкой между магистральными газопроводами на востоке России "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" и "Сила Сибири", построен на 95%, сообщил "Газпром". Газопровод "Белогорск - Хабаровск" - первоочередной объект проекта "Газпрома" "Восточная система газоснабжения" (ВСГ). Он соединит газопроводы "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток", а также создаст условия для газификации Белогорска (Амурская область) и Биробиджана (Еврейская автономная область). "Строительная готовность газопровода "Белогорск – Хабаровск" достигла 95%", - говорится в сообщении компании. Ранее в октябре компания сообщала, что газопровод-перемычка построен на 94% - было выполнено техприсоединение ко второму МГ "Сила Сибири". В сентябре перемычку присоединили к первому МГ - "Сахалин – Хабаровск – Владивосток". В апреле газопровод был построен на 75%, а в мае "Газпром" сообщал о проведении пневматических испытаний на ключевом участке газопровода. Как заявлял в июне глава компании Алексей Миллер, газопровод "Белогорск - Хабаровск" будет запущен в текущем году. Помимо этого, "Газпром" отметил, что продолжает работы на магистральном газопроводе "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" по увеличению пропускной способности головной компрессорной станции (ГКС) "Сахалин" и сооружению новых компрессорных станций (КС) "Хабаровская" и "Дальнереченская". Так, на текущий момент на "Сахалине" и "Хабаровской" ведется пусконаладка газоперекачивающего оборудования.

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газ, россия, хабаровск, белогорск, амурская область, алексей миллер, газпром, сила сибири, газопровод "сила сибири"