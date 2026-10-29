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"Газпром-Медиа": интеграция сервисов и ИИ — тренды цифровых платформ

"Газпром-Медиа": интеграция сервисов и ИИ — тренды цифровых платформ - 29.10.2026, ПРАЙМ

"Газпром-Медиа": интеграция сервисов и ИИ — тренды цифровых платформ

Цифровые платформы переходят от предоставления отдельных услуг к созданию инфраструктуры для креативного бизнеса. Об этом на Днях креативной экономики в... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T15:38+0300

2026-10-29T15:38+0300

2026-10-29T15:38+0300

технологии

бизнес

россия

газпром-медиа

rutube

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МОСКВА, 29 окт – ПРАЙМ. Цифровые платформы переходят от предоставления отдельных услуг к созданию инфраструктуры для креативного бизнеса. Об этом на Днях креативной экономики в Санкт-Петербурге заявил заместитель генерального директора, глава цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" Сергей Косинский.По его словам, основные направления развития платформ — сотрудничество сервисов из разных отраслей, новые способы монетизации контента и применение искусственного интеллекта. В качестве примера интеграции он привел общую подписку RUTUBE и PREMIER. Партнерами авторов и производителей контента также могут стать маркетплейсы и финансовые сервисы, которые помогут с поиском каналов продаж и проведением расчетов."Сегодня цифровые платформы уже не ограничиваются предоставлением доступа к аудитории. Они становятся частью инфраструктуры креативного предпринимательства, объединяя авторов, производителей контента, рекламодателей и других партнеров", — отметил Косинский. Он добавил, что экономический эффект платформ распространяется на смежные направления, где появляются новые коммерческие связи и источники дохода.Среди других тенденций глава цифровых активов "Газпром-Медиа" назвал развитие инструментов заработка для профессиональных участников рынка. RUTUBE развивает бизнес-аккаунты для продюсерских центров, блогерских агентств, правообладателей и дистрибьюторов — они позволяют управлять несколькими каналами через единый кабинет, использовать расширенную аналитику и подключать монетизацию. Видеосервис также развивает рекламные интеграции у блогеров.В октябре RUTUBE начал закрытое тестирование ИИ-помощника для авторов. Планируется, что он сможет помогать с подготовкой идей, контент-планов, сценариев, заголовков и описаний, а также анализировать статистику каналов. В сентябре видеосервис анонсировал запуск рекламной монетизации коротких вертикальных видео RUTUBE Shorts — по данным платформы, в этом формате работают более 40 тысяч авторов.

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технологии, бизнес, россия, газпром-медиа, rutube