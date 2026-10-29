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Первая на Дальнем Востоке ГДЭС заработает в 2027 году - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Первая на Дальнем Востоке ГДЭС заработает в 2027 году
Первая на Дальнем Востоке ГДЭС заработает в 2027 году - 29.10.2026, ПРАЙМ
Первая на Дальнем Востоке ГДЭС заработает в 2027 году
Первая на Дальнем Востоке газодизельная электростанция (ГДЭС), которая должна обеспечить надежное электроснабжение курильского Шикотана, заработает в 2027 году, | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:29+0300
2026-10-29T11:38+0300
дальний восток
владимир путин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Первая на Дальнем Востоке газодизельная электростанция (ГДЭС), которая должна обеспечить надежное электроснабжение курильского Шикотана, заработает в 2027 году, сообщил зампред правительства Сахалинской области Алексей Римша. Электростанция, которая будет работать на совместном сжигании природного газа и дизельного топлива, находится в селе Малокурильском на острове Шикотан. На данный момент на ГДЭС проводятся испытания для подготовки ее к пуску. "С середины 2027 года станция должна выйти на плановый режим работы", - приводит пресс-служба правительства Сахалинской области слова зампреда. Также губернатор региона Валерий Лимаренко, который в ходе рабочей поездки в Южно-Курильский район в четверг посетил ГДЭС, напомнил, что это будет первая газодизельная электростанция на Курилах и Дальнем Востоке. "ГДЭС обеспечит надежное электроснабжение жителей Шикотана, а также закроет растущие потребности бизнеса на острове", - отметил глава региона. Установки на 70% будут работать на сжиженном газе и на 30% – на дизельном топливе. Специалисты считают, что отечественные высокотехнологичные решения повышают надежность изолированной энергосистемы островов и формируют единый подход, который можно применять при строительстве новой энергетической инфраструктуры в удаленных районах, подчеркивает пресс-служба. Проект Малокурильской ГДЭС реализуется по поручению президента Владимира Путина.
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дальний восток, владимир путин
Дальний Восток, Владимир Путин
11:29 29.10.2026 (обновлено: 11:38 29.10.2026)
 
Первая на Дальнем Востоке ГДЭС заработает в 2027 году

Первая на Дальнем Востоке газодизельная электростанция заработает в 2027 году на Курилах

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 окт – ПРАЙМ. Первая на Дальнем Востоке газодизельная электростанция (ГДЭС), которая должна обеспечить надежное электроснабжение курильского Шикотана, заработает в 2027 году, сообщил зампред правительства Сахалинской области Алексей Римша.
Электростанция, которая будет работать на совместном сжигании природного газа и дизельного топлива, находится в селе Малокурильском на острове Шикотан. На данный момент на ГДЭС проводятся испытания для подготовки ее к пуску.
"С середины 2027 года станция должна выйти на плановый режим работы", - приводит пресс-служба правительства Сахалинской области слова зампреда.
Также губернатор региона Валерий Лимаренко, который в ходе рабочей поездки в Южно-Курильский район в четверг посетил ГДЭС, напомнил, что это будет первая газодизельная электростанция на Курилах и Дальнем Востоке.
"ГДЭС обеспечит надежное электроснабжение жителей Шикотана, а также закроет растущие потребности бизнеса на острове", - отметил глава региона.
Установки на 70% будут работать на сжиженном газе и на 30% – на дизельном топливе. Специалисты считают, что отечественные высокотехнологичные решения повышают надежность изолированной энергосистемы островов и формируют единый подход, который можно применять при строительстве новой энергетической инфраструктуры в удаленных районах, подчеркивает пресс-служба.
Проект Малокурильской ГДЭС реализуется по поручению президента Владимира Путина.
 
Дальний ВостокВладимир Путин
 
 
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