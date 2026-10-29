https://1prime.ru/20261029/geologorazvedka-874711512.html

Россия поможет Африке избавиться от клейма "сырьевого континента"

Россия поможет Африке избавиться от клейма "сырьевого континента" - 29.10.2026, ПРАЙМ

Россия поможет Африке избавиться от клейма "сырьевого континента"

"Росгеология" готова сопровождать геологоразведочные проекты в Африке на всех этапах — от первичной оценки территории до подготовки месторождения к освоению. Об | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T03:03+0300

2026-10-29T03:03+0300

2026-10-29T03:03+0300

эксклюзив

геологоразведка

россия

африка

росгеология

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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. "Росгеология" готова сопровождать геологоразведочные проекты в Африке на всех этапах — от первичной оценки территории до подготовки месторождения к освоению. Об этом агентству "Прайм" на полях саммита "Россия – Африка" рассказал генеральный директор АО "Зарубежгеология", руководитель Блока международной деятельности АО "Росгео" Алексей Десяткин.По его словам, геологическое изучение недр — первое условие перехода от природного потенциала к устойчивому развитию национальных минерально-сырьевых комплексов.Сейчас российские геологи ведут проекты в разных странах континента. Ранее в ЦАР в 2021–2022 годах подготовлена карта перспектив размещения полезных ископаемых, а летом этого года начались поиски золота. В Чаде завершен анализ космических снимков и подготовлены карты перспективных зон по твердым полезным ископаемым, с августа ведутся аэрогеофизические исследования. В Ливийской пустыне бурятся скважины для поиска подземных вод, а в Бенине возобновлено региональное изучение недр — теперь на золото и цветные металлы в северных районах."В Нигере мы с партнерами вышли на высокий уровень готовности к подписанию договоров на оценку нефтегазового потенциала и геологоразведку твердых полезных ископаемых", - говорит Десяткин.Он отдельно отметил перспективы сотрудничества с Мали, Сьерра-Леоне и Руанда. С Мали прорабатывается создание цифровой геологической карты страны и геоинформационной системы "Управление недропользованием" — соответствующие договоры подписаны на форуме.Со Сьерра-Леоне, имея прочный фундамент в виде соглашения о сотрудничестве, "Росгео" готова приступить к практической реализации проектов, определенных как первоочередные по итогам ПМЭФ-2025.Алексей Десяткин отметил рост мирового спроса на критические минералы, сохраняющуюся потребность в восполнении ресурсной базы углеводородов и растущую актуальность рационального использования водных ресурсов. Африка обладает огромным природным потенциалом, но наличие ресурсов само по себе не гарантирует экономического роста — нужны системное геологическое изучение, современные технологии, квалифицированные кадры и последовательный переход от региональной оценки к детальной разведке.Особенно важны работы ранних стадий: картирование, геофизические и геохимические исследования, прогнозирование и цифровые базы данных — они снижают риски будущих инвестиций.Ранние стадии геологоразведки сами по себе сопряжены с высокой неопределенностью, поэтому важны механизмы распределения геологических рисков, развитие юниорных компаний, налоговые стимулы, софинансирование и открытый доступ к геологической информации и лицензиям. "Геология – это инвестиции в разведку, добычу, переработку, инфраструктуру, это инвестиции в будущее", - заключает он.

https://1prime.ru/20261027/rossija-874652916.html

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эксклюзив, геологоразведка, россия, африка, росгеология