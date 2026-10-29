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Германия приступила к консультациям в ЕС по кандидатуре преемника Лагард

Германия приступила к консультациям в ЕС по кандидатуре преемника Лагард - 29.10.2026, ПРАЙМ

Германия приступила к консультациям в ЕС по кандидатуре преемника Лагард

Берлин уже приступил к консультациям в Евросоюзе по вопросу назначения преемника Кристин Лагард на посту главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) после ее... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T14:51+0300

2026-10-29T14:51+0300

2026-10-29T14:51+0300

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БЕРЛИН, 29 окт - ПРАЙМ. Берлин уже приступил к консультациям в Евросоюзе по вопросу назначения преемника Кристин Лагард на посту главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) после ее решения о досрочной отставке, сообщил министр финансов Германии Ларс Клингбайль. ЕЦБ сообщил в четверг, что нынешний глава регулятора Кристин Лагард подает в отставку и покинет пост 7 февраля. Лагард, со своей стороны, подтвердила информацию о досрочной отставке в своем аккаунте в соцсети Х. "Мы совместно с другими странами еврозоны обсудим кандидатуры на руководящие посты в ЕЦБ и в ближайшее время примем решение. Я нахожусь в тесном контакте по этому вопросу как с федеральным канцлером (ФРГ Фридрихом Мерцем - ред.), так и с моими европейскими коллегами", - заявил Клингбайль, чьи слова приводит агентство Рейтер. Немецкий министр отметил, что в ЕЦБ предстоит переназначить сразу несколько ключевых должностей. В этой связи он заявил, что Германия, будучи, по его словам, крупнейшим государством ЕС, намерена задействовать свой вес, чтобы сформировать "пользующееся широкой поддержкой и ответственное новое руководство ЕЦБ". Лагард возглавляет ЕЦБ с ноября 2019 года. Ее восьмилетний срок полномочий должен был завершиться 31 октября 2027 года, поэтому уход состоится почти на девять месяцев раньше. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Лагард может возглавить Всемирный экономический форум. Среди возможных кандидатов на пост главы ЕЦБ назывались бывший глава Центрального банка Нидерландов Клаас Кнот и экс-глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос.

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мировая экономика, германия, берлин, фрг, кристин лагард, фридрих мерц, ецб, ес, центральные банки