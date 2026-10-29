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Германия не успевает заполнить свои газохранилища к 1 ноября

Германия не успевает заполнить свои газохранилища к 1 ноября - 29.10.2026, ПРАЙМ

Германия не успевает заполнить свои газохранилища к 1 ноября

Германия не успевает заполнить свои газохранилища до уровня, которого по закону предписано достичь к 1 ноября, в то время как федеральное сетевое агентство ФРГ... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T18:04+0300

2026-10-29T18:04+0300

2026-10-29T18:04+0300

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мировая экономика

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БЕРЛИН, 29 окт - ПРАЙМ. Германия не успевает заполнить свои газохранилища до уровня, которого по закону предписано достичь к 1 ноября, в то время как федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) считает риски нехватки газа низкими, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные BNetzA. "Несмотря на предсказуемое значительное невыполнение законных требований к наполнению немецких газохранилищ, федеральное сетевое агентство сейчас не видит оснований для дополнительных мер… Сейчас немецкие газохранилища заполнены на 61,7%. Согласно действующим правилам, к предстоящему воскресенью, 1 ноября, большинство хранилищ должны быть заполнены как минимум на 80%", - говорится в материале. Согласно сообщению Рейтер, в отношении шести газохранилищ были введены более низкие требования, к 1 ноября они должны быть заполнены как минимум на 45%. Таким образом, по расчетам BNetzA, совокупный целевой показатель составляет около 70%. Ожидается, что фактический результат окажется примерно на восемь процентных пунктов ниже расчетного показателя федерального сетевого агентства. "Уровень заполненности газохранилищ ниже, чем когда-либо. Это вызывает беспокойство", - приводит Рейтер слова политика от партии "Зеленые" и бывшего статс-секретаря министерства экономики ФРГ Михаэля Келлнера. В свою очередь, ведомство считает, что значимость отдельных газохранилищ для ФРГ изменилась в связи с перераспределением потоков газа и появлением дополнительных объемов СПГ. BNetzA заявило, что надежность поставок обеспечивается не только уровнем запасов газа в хранилищах, но также и трубопроводным импортом, поставками СПГ через терминалы, инфраструктурой и уровнем спроса в стране, сообщает Рейтер. В начале сентября газета Handelsblatt писала со ссылкой на ассоциацию газохранилищ INES, что немецкие газохранилища в случае суровой зимы могут полностью опустеть уже к концу января, что приведет к дефициту топлива как для промышленности, так и для населения Германии. ЕС на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива и опасений перебоев с поставками топлива решил понизить с 90% до 80% необходимый уровень заполнения хранилищ газа в странах союза к началу зимнего сезона, говорила в июне РИА Новости представитель ЕК Анна-Каиса Итконен.

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газ, мировая экономика, германия, фрг, ормузский пролив, handelsblatt, ес, ек