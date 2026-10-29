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Глава Fesco назвал Африку перспективным направлением для торговли
Глава Fesco назвал Африку перспективным направлением для торговли - 29.10.2026, ПРАЙМ
Глава Fesco назвал Африку перспективным направлением для торговли
Африка является на текущий момент одним из самых перспективных направлений, в первую очередь для российско-африканской торговли, с огромным потенциалом... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T11:57+0300
2026-10-29T11:57+0300
2026-10-29T11:57+0300
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Африка является на текущий момент одним из самых перспективных направлений, в первую очередь для российско-африканской торговли, с огромным потенциалом контейнеризации грузов, сообщил гендиректор транспортной группы Fesco Петр Иванов.
"Фактически с 2024 года… мы развиваем наши сервисы на восточном побережье Африки. Считаем, что это одно из самых перспективных направлений сегодня и в первую очередь для российско-африканской торговли... Мы внимательно смотрим сейчас на взаимодействие с Мозамбиком и ставим задачу в ближайшие годы обеспечить агентской сетью все восточное побережье", - сказал Иванов, выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия-Африка.
По его словам, общий объем контейнерных грузов в Африке составляет порядка 37 миллионов контейнеров в 20-футовом эквиваленте.
"Доля торговли с Российской Федерацией - менее 1%. Потенциал контейнеризации грузов сегодня огромный. Мы проходили этот путь в Российской Федерации около 10 лет, стимулируя контейнерные перевозки. Видим, как контейнерные перевозки стимулируются сегодня в Африке", - отметил глава Fesco.
"Мы внимательно смотрим сейчас на взаимодействие с Мозамбиком и ставим задачу в ближайшие годы обеспечить агентской сетью все восточное побережье", - заключил Иванов.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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бизнес, россия, африка, москва, fesco
Бизнес, РОССИЯ, АФРИКА, МОСКВА, FESCO
Глава Fesco назвал Африку перспективным направлением для торговли
Глава Fesco Иванов: Африка является одним из самых перспективных направлений для торговли
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Африка является на текущий момент одним из самых перспективных направлений, в первую очередь для российско-африканской торговли, с огромным потенциалом контейнеризации грузов, сообщил гендиректор транспортной группы Fesco Петр Иванов.
"Фактически с 2024 года… мы развиваем наши сервисы на восточном побережье Африки. Считаем, что это одно из самых перспективных направлений сегодня и в первую очередь для российско-африканской торговли... Мы внимательно смотрим сейчас на взаимодействие с Мозамбиком и ставим задачу в ближайшие годы обеспечить агентской сетью все восточное побережье", - сказал Иванов, выступая на экономическом и гуманитарном форуме Россия-Африка.
По его словам, общий объем контейнерных грузов в Африке составляет порядка 37 миллионов контейнеров в 20-футовом эквиваленте.
"Доля торговли с Российской Федерацией - менее 1%. Потенциал контейнеризации грузов сегодня огромный. Мы проходили этот путь в Российской Федерации около 10 лет, стимулируя контейнерные перевозки. Видим, как контейнерные перевозки стимулируются сегодня в Африке", - отметил глава Fesco.
"Мы внимательно смотрим сейчас на взаимодействие с Мозамбиком и ставим задачу в ближайшие годы обеспечить агентской сетью все восточное побережье", - заключил Иванов.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.