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Glencore за девять месяцев увеличил добычу меди на 3%

Glencore за девять месяцев увеличил добычу меди на 3% - 29.10.2026, ПРАЙМ

Glencore за девять месяцев увеличил добычу меди на 3%

Glencore за первые три квартала года увеличил выплавку меди из собственных источников на 3% в годовом исчислении, до 598,6 тысячи тонн, сообщается в отчете... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T11:08+0300

2026-10-29T11:08+0300

2026-10-29T11:17+0300

промышленность

glencore

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Glencore за первые три квартала года увеличил выплавку меди из собственных источников на 3% в годовом исчислении, до 598,6 тысячи тонн, сообщается в отчете швейцарского сырьевого трейдера. Объем выплавки никеля в годовом выражении вырос на 4%, до 54,6 тысячи тонн, цинка - сократился на 23%, до 547,2 тысячи тонн. Добыча угля в январе-сентябре уменьшилась на 3%, до 95,4 миллиона тонн. В третьем квартале компания сократила выплавку меди на 15,9% по сравнению аналогичным кварталом прошлого года, до 201,6 тысячи тонн, никеля - увеличила на 19%, до 18,8 тысячи тонн. Выплавка цинка снизилась на 25,6% в годовом выражении, до 181,6 тысячи тонн. Добыча угля поднялась на 0,9%, до 34,5 миллиона тонн. Glencore - один из крупнейших в мире трейдеров сырьевых товаров, включая энергоресурсы, металлы и продукцию сельского хозяйства. Штаб-квартира компании расположена в швейцарском Бааре. Штат насчитывает более 140 тысяч сотрудников.

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промышленность, glencore