https://1prime.ru/20261029/gosduma-874731507.html
Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2027 год
Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2027 год - 29.10.2026, ПРАЙМ
Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2027 год
Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также другие законопроекты из... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T00:16+0300
2026-10-29T00:16+0300
2026-10-29T00:16+0300
финансы
госдума
социальный фонд
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также другие законопроекты из бюджетного пакета, внесенные правительством.
Основные характеристики проекта федерального бюджета определены исходя из уровня инфляции не выше 4% в год и прогнозируемого объема ВВП на 2027 год в размере 248,323 триллиона рублей, на 2028 год – 263,724 триллиона, на 2029 год – 281,674 триллиона.
Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона. На 2028 и 2029 годы расходы запланированы в 50,9 триллиона рублей и 53,9 триллиона, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона соответственно. В результате дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП.
Ключевыми приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры.
Также в первом чтении будут рассмотрены проекты бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Социального фонда России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, законопроекты об особенностях исполнения бюджетов всех уровней в 2027 году, о налоге на сверхприбыль горно-металлургических компаний, а также законопроекты, вносящие комплексные изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.
Все профильные комитеты Госдумы поддержали принятие проекта федерального бюджета на ближайшие три года и других законопроектов из бюджетного пакета.
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финансы, госдума, социальный фонд
Финансы, Госдума, Социальный фонд
Госдума рассмотрит в первом чтении проект бюджета на 2027 год
Госдума рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума в четверг рассмотрит в первом чтении проект федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, а также другие законопроекты из бюджетного пакета, внесенные правительством.
Основные характеристики проекта федерального бюджета определены исходя из уровня инфляции не выше 4% в год и прогнозируемого объема ВВП на 2027 год в размере 248,323 триллиона рублей, на 2028 год – 263,724 триллиона, на 2029 год – 281,674 триллиона.
Расходы бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 48,8 триллиона рублей, доходы - 43,3 триллиона. На 2028 и 2029 годы расходы запланированы в 50,9 триллиона рублей и 53,9 триллиона, доходы - 45,8 триллиона и 48,6 триллиона соответственно. В результате дефицит бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, а в следующие два года он сократится до 1,9% ВВП.
Ключевыми приоритетами бюджета будут выполнение социальных обязательств, помощь участникам специальной военной операции и их близким, обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, а также достижение национальных целей, включая обеспечение технологического лидерства и развитие инфраструктуры.
Также в первом чтении будут рассмотрены проекты бюджетов Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Социального фонда России на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, законопроекты об особенностях исполнения бюджетов всех уровней в 2027 году, о налоге на сверхприбыль горно-металлургических компаний, а также законопроекты, вносящие комплексные изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.
Все профильные комитеты Госдумы поддержали принятие проекта федерального бюджета на ближайшие три года и других законопроектов из бюджетного пакета.