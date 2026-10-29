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Госдума определила направления доработки проекта бюджета на 2027 год

Госдума определила направления доработки проекта бюджета на 2027 год - 29.10.2026, ПРАЙМ

Госдума определила направления доработки проекта бюджета на 2027 год

Госдума определила направления доработки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T15:46+0300

2026-10-29T15:46+0300

2026-10-29T15:46+0300

финансы

россия

госдума

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума определила направления доработки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. В четверг Госдума приняла проект трехлетнего бюджета в первом чтении, дав ряд рекомендаций думскому комитету по бюджету и правительству РФ по его последующей доработке. В постановлении о принятии проекта бюджета в первом чтении депутаты, в частности, предлагают в рамках подготовки поправок предусмотреть распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета регионам на реализацию региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и результатов национальных проектов. Кроме того, в поправках предлагается предусмотреть бюджетные ассигнования на субсидии льготным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования, проведение работ при социальной газификации (догазификации); модернизацию и приведение в нормативное состояние почтовых отделений в сельской местности и в труднодоступных местностях. Госдума также предлагает увеличить бюджетные средства на деятельность фонда "Защитники Отечества"; спецпрограмму обучения кадров "Время героев" для участников и ветеранов СВО; развитие и приведение в нормативное состояние региональных и местных автодорог, включающих искусственные дорожные сооружения; расширение программы лекарственного обеспечения пациентов, перенесших сердечно-сосудистые заболевания; индивидуальные программы социально-экономического развития регионов. Депутаты также считают необходимым увеличить расходы бюджета на поддержку села, включая обеспечение комплексного развития сельских территорий, поддержку приоритетных направлений малого агробизнеса, поддержку транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Предлагается увеличить и бюджетные ассигнования на льготный лизинг спецтехники и оборудования для обращения с твердыми коммунальными отходами, льготное автокредитование, льготные образовательные кредиты, субсидии издательствам и СМИ, выпускающим литературу для инвалидов по зрению и другие цели. Проект бюджета предусматривает перенос с 2027-2029 годов на 2031-2033 годы соответственно погашение одной трети задолженности регионов перед РФ по бюджетным кредитам, сложившейся по состоянию на 1 марта 2024 года. Госдума рекомендует в рамках поправок к проекту бюджета и законопроекту об особенностях его исполнения в 2027 году исключить и "плату за пользование средствами федерального бюджета, начисляемую на указанную задолженность по бюджетным кредитам в период 2026-2029 годов".

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финансы, россия, госдума