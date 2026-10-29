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Госдума приняла в I чтении законопроект о составлении бюджетов на год

Госдума приняла в I чтении законопроект о составлении бюджетов на год - 29.10.2026, ПРАЙМ

Госдума приняла в I чтении законопроект о составлении бюджетов на год

Госдума приняла в первом чтении законопроект, допускающий составление проектов федерального и других бюджетов на один год вместо трех лет в случае возникновения | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T18:50+0300

2026-10-29T18:50+0300

2026-10-29T18:50+0300

россия

госдума

фнб

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, допускающий составление проектов федерального и других бюджетов на один год вместо трех лет в случае возникновения угроз безопасности России и устойчивости ее экономики. Второе чтение запланировано на 19 ноября. Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он вносит в Бюджетный кодекс изменения, позволяющие составлять и утверждать проекты федерального бюджета, региональных и местных бюджетов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов, в том числе территориальных, не на три года, как сейчас, а на один год. Это будет возможно в случае принятия президентом России решения о наступлении обстоятельств, обусловленных возникновением угроз безопасности РФ и (или) устойчивому функционированию ее экономики. Одновременно на постоянной основе предлагается закрепить право правительства РФ принимать решения об использовании бюджетных ассигнований своего резервного фонда с применением цифрового рубля. Но комитет Госдумы по бюджету и налогам предлагает в рамках второго чтения продлить это право пока лишь на один год с переносом этой нормы в законопроект об особенностях исполнения бюджета в 2027 году. Кабмин также будет утверждать общие требования к порядку разработки и утверждения, к составу и содержанию бюджетных прогнозов регионов и муниципалитетов. Это позволит унифицировать подходы к формированию системы долгосрочного бюджетного планирования в регионах. Законопроект также предусматривает перераспределение с 2028 года отдельных налоговых и неналоговых доходов между местными и региональными бюджетами. А Федеральное казначейство наделяется полномочиями вести единый электронный реестр должников федерального бюджета по неналоговым доходам. Одновременно исключается полномочие казначейства вести реестр господдержки в форме инвестиционного налогового вычета. Кроме того, базовая цена нефти Urals, доходы от превышения которой будут направляться в ФНБ, снижается в 2027-2030 годах до 50 долларов за баррель. В 2026 году она составляет 59 долларов. Исходя из пояснительной записки, это делается для обеспечения устойчивости бюджетной системы РФ, снижения уязвимости федерального бюджета к внешним рискам, формирования ликвидных активов ФНБ на безопасном уровне и обеспечения исполнения всех принимаемых обязательств. Законопроект содержит и нормы, обеспечивающие перевод правил предоставления бюджетных субсидий регионам в электронный вид и утверждение их в системе "Электронный бюджет". Цифровизация этих правил позволит снизить нагрузку на их разработчиков и заинтересованные госорганы, а также упростит порядок внесения в них изменений, считает правительство. Помимо этого, положения о казначейском сопровождении распространяются на контракты на перенос (переустройство, присоединение) инженерных сетей, коммуникаций, сооружений; на бюджетные инвестиции кредитным организациям в целях создания объектов капитального строительства; а также на имущественные взносы, предоставляемые госкорпорации "ВЭБ.РФ". Это позволит обеспечить контроль за их использованием.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, фнб