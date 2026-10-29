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Госдума приняла в I чтении законопроект об особенностях исполнения бюджета
Госдума приняла в I чтении законопроект об особенностях исполнения бюджета - 29.10.2026, ПРАЙМ
Госдума приняла в I чтении законопроект об особенностях исполнения бюджета
Госдума приняла в первом чтении законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета в 2027 году. Второе чтение запланировано на 19 ноября. | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T18:50+0300
2026-10-29T18:50+0300
2026-10-29T18:50+0300
финансы
фнб
госдума
сбербанк
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета в 2027 году. Второе чтение запланировано на 19 ноября.
Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он сохраняет на следующий год возможность размещения средств ФНБ в иностранной валюте и других финансовых активах, а также направления доходов от управления средствами фонда на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета.
По оценке кабмина, доходы от управления средствами ФНБ в 2027 году могут составить 195,4 миллиарда рублей, в 2028 году - 165 миллиардов, в 2029 году - 169 миллиардов рублей.
На следующий год продлевается возможность предоставления госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов, в пределах общего объема средств федерального бюджета на реализацию этой программы.
В 2027 году допускается превышение на 1,5 триллиона рублей (в 2028 году – на 500 миллиардов рублей) общего объема расходов федерального бюджета над суммой базовых нефтегазовых доходов, прогнозируемых расходов на обслуживание госдолга и ненефтегазовых доходов.
Помимо этого, до 2030 года приостанавливается начало действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке и организациях госстрахования РФ.
В пояснительной записке это объясняется "отсутствием источников финансового обеспечения и законодательной области применения долгового рубля", который предполагалось использовать при переводе этих сбережений в целевые долговые обязательства РФ.
Тем не менее, компенсационные выплаты по таким сбережениям ежегодно предусматриваются в федеральном бюджете. В проекте бюджета на 2027-2029 годы на такую компенсацию предусмотрено около 1,9 миллиарда рублей в год.
Кроме того, с 1 января 2027 года исключается требование о направлении на реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ не менее половины средств, высвобождаемых в результате списания задолженности регионов РФ по бюджетным кредитам.
Одновременно субъектам РФ независимо от уровня их расчетной бюджетной обеспеченности разрешается направлять эти высвобождаемые средства на расходы, связанные с проведением специальной военной операции.
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ПРАЙМ
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финансы, фнб, госдума, сбербанк
Финансы, ФНБ, Госдума, Сбербанк
Госдума приняла в I чтении законопроект об особенностях исполнения бюджета
Госдума приняла в I чтении законопроект об особенностях исполнения бюджета в 2027 году
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета в 2027 году. Второе чтение запланировано на 19 ноября.
Документ внесен правительством РФ в рамках бюджетного пакета. Он сохраняет на следующий год возможность размещения средств ФНБ в иностранной валюте и других финансовых активах, а также направления доходов от управления средствами фонда на финансовое обеспечение расходов федерального бюджета.
По оценке кабмина, доходы от управления средствами ФНБ в 2027 году могут составить 195,4 миллиарда рублей, в 2028 году - 165 миллиардов, в 2029 году - 169 миллиардов рублей.
На следующий год продлевается возможность предоставления госкредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и экспортных кредитов, в пределах общего объема средств федерального бюджета на реализацию этой программы.
В 2027 году допускается превышение на 1,5 триллиона рублей (в 2028 году – на 500 миллиардов рублей) общего объема расходов федерального бюджета над суммой базовых нефтегазовых доходов, прогнозируемых расходов на обслуживание госдолга и ненефтегазовых доходов.
Помимо этого, до 2030 года приостанавливается начало действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке и организациях госстрахования РФ.
В пояснительной записке это объясняется "отсутствием источников финансового обеспечения и законодательной области применения долгового рубля", который предполагалось использовать при переводе этих сбережений в целевые долговые обязательства РФ.
Тем не менее, компенсационные выплаты по таким сбережениям ежегодно предусматриваются в федеральном бюджете. В проекте бюджета на 2027-2029 годы на такую компенсацию предусмотрено около 1,9 миллиарда рублей в год.
Кроме того, с 1 января 2027 года исключается требование о направлении на реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ не менее половины средств, высвобождаемых в результате списания задолженности регионов РФ по бюджетным кредитам.
Одновременно субъектам РФ независимо от уровня их расчетной бюджетной обеспеченности разрешается направлять эти высвобождаемые средства на расходы, связанные с проведением специальной военной операции.